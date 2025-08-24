बिहार: राहुल गांधी ने 'वोटर अधिकार यात्रा' में की बुलेट की सवारी, तेजप्रताप ने कसा तंज 

LOADING...
राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने 'वोटर अधिकार यात्रा' में की बुलेट की सवारी (तस्वीर: एक्स/@SupriyaShrinate)

Aug 24, 2025
12:46 pm
क्या है खबर?

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता तेजस्वी यादव के साथ रविवार को बिहार में निकाली जा रही 'वोटर अधिकार यात्रा' में बुलेट बाइक की सवारी की। दोनों नेता 'वोट चोरी' और राज्य की मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं के खिलाफ निकाली जा रही यात्रा के तहत बुलेट पर सवार होकर अररिया पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस और RJD समर्थक उनके साथ थे। इसका वीडियो भी सामने आया है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखें बुलेट सवारी का वीडियो

निशाना

तेजप्रताप ने साधा निशाना

इस यात्रा को लेकर RJD से बर्खास्त विधायक तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी और राहुल की खुलेआम आलोचना की है। उन्होंने कहा, "चुनावों में सब अपनी-अपनी रोटियां सेकने और अपनी-अपनी राह बनाने में लगे हैं। तेजस्वी और राहुल अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन हम छोटे-छोटे गांवों की पगडंडियों पर चलना चाहते हैं। बिहार की जनता जानती है कि असली दूसरा लालू कौन है। हम जमीनी नेता हैं, हम हेलीकॉप्टर में नहीं उड़ते हैं।"

जानकारी

बुलेट सवारी पर क्या बोले तेजप्रताप?

तेजप्रताप ने राहुल और तेजस्वी की बुलेट सवारी पर तंज कसते हुए कहा, "ये नेता एसी गाड़ियों (बुलेट) पर घूम रहे हैं। ये जनता से हाथ भी नहीं मिला रहे हैं। खुद को जनता का नेता कहते हैं, लेकिन आम आदमी से दूर रहते हैं।"

यात्रा

राहुल ने 17 अगस्त से की थी यात्रा की शुरुआत 

बता दें की राहुल ने 1,300 किलोमीटर की इस यात्रा का आगाज 17 अगस्त को सासाराम से किया था। यह 16 दिनों की अवधि में 20 से ज्यादा जिलों से गुजरेगी और 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान पर एक रैली के साथ समाप्त होगी। इससे पहले शनिवार को राहुल ने कटिहार जिले में रैली को संबोधित करते हुए बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के पक्ष में 'वोट चुराने के प्रयासों' की निंदा की थी।