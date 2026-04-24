राघव चड्ढा ने AAP छोड़ी, AAP के 6 राज्यसभा सांसदों के साथ भाजपा में शामिल होंगे

राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी (AAP) छोड़ दी है। उन्होंने भाजपा में शामिल होने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वे AAP के 6 अन्य सांसदों के साथ भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, "मैं अब तक गलत पार्टी में था और अब आम आदमी पार्टी को छोड़ रहा हूं। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और लक्ष्यों से भटक गई है।"

बयान राघव ने कहा- AAP भ्रष्ट लोगों के हाथ में राघव ने कहा, "हमने फैसला किया है कि हम यानी राज्यसभा में AAP के दो-तिहाई सदस्य, भारत के संविधान के प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए खुद को भाजपा में मिला लेंगे। AAP भ्रष्ट लोगों के हाथ में है। इसलिए मैं AAP से दूर और जनता के बीच जा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प में बिना रुके हुए हम साथ देंगे। हम करियर बनाने नहीं आए थे, बल्कि करियर छोड़कर आए थे।"

आरोप राघव का आरोप- AAP खुद के फायदे के लिए काम करती है राघव ने कहा, "मैंने पार्टी की गतिविधियों से खुद को दूर कर लिया क्योंकि हमारे पास 2 विकल्प थे- या तो राजनीति छोड़ दें या अपना अलग रास्ता बनाएं। जिस आम आदमी पार्टी को मैंने खून-पसीने से सींचा, अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आज पूरी तरह अपने उद्देश्य से भटक चुकी है। आज आम लोग आम आदमी पार्टी से दूर हो रहे हैं। यह पार्टी देश के हित में नहीं, बल्कि निजी फायदे के लिए काम करती है।"

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सांसद AAP के राज्यसभा में 10 सांसद AAP के राज्यसभा में 10 सांसद हैं। इनमें राघव चड्ढा (पंजाब), संदीप पाठक (पंजाब), संजय सिंह (दिल्ली), अशोक कुमार मित्तल (पंजाब), हरभजन सिंह (पंजाब), विक्रमजीत सिंह साहनी (पंजाब), बलबीर सिंह सीचेवाल (पंजाब), स्वाति मालीवाल (दिल्ली), एनडी गुप्ता (दिल्ली) और संजीव अरोड़ा (पंजाब) शामिल हैं। राघव के मुताबिक, उनके साथ विक्रमजीत सिंह साहनी, राजेंद्र गुप्ता, स्वाति मालीवाल, संदीप पाठक, हरभजन सिंह और अशोक मित्तल हैं। राघव को मिलाकर ये संख्या दो-तिहाई होती है।

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