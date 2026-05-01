मुख्यमंत्री भगवंत मान पर शराब पीकर विधानसभा आने का आरोप

पंजाब: मुख्यमंत्री भगवंत मान पर शराब पीकर विधानसभा में आने का आरोप, जांच की मांग उठी

लेखन गजेंद्र 02:56 pm May 01, 202602:56 pm

क्या है खबर?

पंजाब में शुक्रवार को विधानसभा की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान की अजीबोगरीब हरकत पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई और मान पर शराब पीकर सदन में आने का आरोप लगाया। विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने सदन के सभी सदस्यों का अल्कोहल मीटर टेस्ट कराने की मांग की।इससे विधानसभा में आक्रोश का माहौल बन गया। तभी कांग्रेस विधायक सदन के वेल में चले गए और मान सदन से बाहर निकल गए। हालांकि, विरोध जारी रहा।