पंजाब: मुख्यमंत्री भगवंत मान पर शराब पीकर विधानसभा में आने का आरोप, जांच की मांग उठी
क्या है खबर?
पंजाब में शुक्रवार को विधानसभा की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान की अजीबोगरीब हरकत पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई और मान पर शराब पीकर सदन में आने का आरोप लगाया। विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने सदन के सभी सदस्यों का अल्कोहल मीटर टेस्ट कराने की मांग की।इससे विधानसभा में आक्रोश का माहौल बन गया। तभी कांग्रेस विधायक सदन के वेल में चले गए और मान सदन से बाहर निकल गए। हालांकि, विरोध जारी रहा।
विरोध
रिपोर्टर और कांग्रेस विधायक पर उखड़े मान
पंजाब सरकार ने शुक्रवार को मजदूरों को समर्पित विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था। बहस के बीच मान ने विधानसभा की एक रिपोर्टर को स्पीकर के सामने से चलकर अपनी सीट तक पहुंचने पर नाराजगी जताई और कार्रवाई की मांग की। हालांकि, स्पीकर कुलतार सिंह संधवान ने चेतावनी दी। इसके बाद मान ने कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा पर फोन से खेलने का आरोप लगाया। खैरा की मान के व्यवहार पर टिप्पणी के बाद तीखी बहस शुरू हो गई।
आरोप
कांग्रेस विधायकों ने लगाया शराब पीकर आने का आरोप
सदन में बहस के दौरान मुख्यमंत्री मान के व्यवहार पर सवाल उठे और कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि मान शराब पीकर सदन में आए हैं। नेता प्रतिपक्ष बाजवा ने कहा कि राज्य प्रमुख पर ऐसे आरोप बेहद गंभीर हैं और एल्कोमीटर मंगवाकर सभी सदस्यों का टेस्ट करवाया जाना चाहिए। इसके बाद पक्ष और विपक्ष में जमकर बहस हुआ। ट्रिब्यून के मुताबिक, विवाद के दौरान भाजपा और शिरोमणि अकाली दल (SAD) के विधायक मौजूद नहीं थे।
ट्विटर पोस्ट
भगवंत मान पर सदन में शराब पीकर आने का आरोप
पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने सदन से वॉकआउट किया और आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शराब के नशे में हैं pic.twitter.com/QwkHWT3s0r— Lutyens Media (@LutyensMediaIN) May 1, 2026