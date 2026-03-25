बलात्कार के आरोप में AAP विधायक हरमीत पठानमाजरा ग्वालियर से गिरफ्तार, 6 महीने से थे फरार

बलात्कार पठानमाजरा पर क्या है आरोप? पठानमाजरा के खिलाफ 26 अगस्त, 2025 को जीरकपुर की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें विधायक पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप है। आरोपों की जांच के बाद 2 सितंबर को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 (बलात्कार), 420 (धोखाधड़ी) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया। वर्ष 2022 में उनकी दूसरी पत्नी गुरप्रीत कौर ने भी उन पर पहली शादी छिपाने और मारपीट का आरोप लगाया था।

भगोड़ा पुलिस पर गोलीबारी कर फरार होने का आरोप मामला दर्ज होने के बाद पठानमाजरा की तलाश शुरू हुई और उसे सितंबर में करनाल में एक रिश्तेदार के घर से पकड़ने के लिए पुलिस पहुंची थी। यह घर हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के सदस्य का है। आरोप है कि पठानमाजरा और उनके समर्थकों ने डाबरी गांव में पुलिस पर गोलियां चलाईं और पत्थर फेंके और मौके से फरार हो गए। इसके बाद उसे भगोड़ा घोषित किया गया और पटियाला पुलिस ने लुक-आउट नोटिस जारी किया था।

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पार्टी कभी एक पार्टी में नहीं टिके पठानमाजरा सनौर से 46 वर्षीय पठानमाजरा AAP के युवा विधायक हैं। साल 2022 में उन्होंने शिरोमणि अकाली दल (SAD) के उम्मीदवार हरिंदर पाल सिंह चंदूमाजरा को करीब 50,000 वोटों से हराकर सबको चौंका दिया था। वो कभी एक पार्टी में नहीं रहे। उन्होंने 1994 में SAD के साथ राजनीतिक करियर शुरू किया। इसके बाद मनप्रीत बादल की पार्टी, कांग्रेस और पंजाब एकता पार्टी में भी रहे हैं। उनका अश्लील वीडियो सामने आ चुका है। वे काफी विवादों में रहे हैं।