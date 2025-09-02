कौन हैं AAP विधायक हरमीत सिंह, जो दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तारी के बाद हुए फरार?

पंजाब में आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा मंगलवार (2 सितंबर) को दुष्कर्म के आरोप में पटियाला पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद गोलीबारी कर पुलिस हिरासत से फरार हो गए। इससे पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने पूरे राज्य में नाकाबंदी कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। हरमीत सिंह पिछले दिनों अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोलकर सुर्खियों में आए थे। आइए उनके बारे में सबकुछ जानते हैं।

परिचय कौन है हरमीत सिंह पठानमाजरा? 46 वर्षीय हरमीत सिंह AAP के युवा विधायक हैं। वह वर्तमान में पटियाला स्थित संनौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। साल 2022 में संनौर विधानसभा चुनाव में उन्होंने भारी अंतर से जीत हासिल कर लोगों को चौंका दिया था। उस चुनाव में उन्होंने शिरोमणि अकाली दल (SAD) के उम्मीदवार हरिंदर पाल सिंह चंदूमाजरा को करीब 50,000 वोटों से हराया था। वह पंजाब में आम जनता से जुड़े सभी बड़े मुद्दों को जोर-शोर से उठाने के लिए जाने जाते हैं।

राजनीति काफी विवादास्पद रहा है हरमीत सिंह का राजनीतिक सफर हरमीत सिंह का राजनीतिक सफर काफी विवादास्पद रहा है। उन्होंने साल 1994 में SAD के साथ अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने मनप्रीत बादल की पार्टी, कांग्रेस और पंजाब एकता पार्टी का भी दामन थामा था। हालांकि, इस दौरान वह किसी भी दल में स्थायी जगह नहीं बना पाए। उनके लगातार पार्टी पदाधिकारियों से विवाद होते रहे। इसके बाद साल 2020 में वह AAP में शामिल हो गए और विधायक बन गए।

जानकारी पंजाब में आई बाढ़ को लेकर सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा हरमीत सिंह ने हाल में पंजाब में बाढ़ संकट के लिए उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सिंचाई विभाग के प्रधान सचिव कृष्ण कुमार को जिम्मेदार ठहराया था। इतना ही नहीं, उन्होंने बाढ़ प्रबंधन को लेकर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं।

प्रकरण पुलिस ने हरमीत सिंह को क्यों किया गिरफ्तार? वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि विधायक के खिलाफ 26 अगस्त को एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि विधायक ने शादी का झांसा देकर उनका यौन शोषण किया। आरोपों की जांच के बाद विधायक पर रेप का मामला दर्ज किया गया था। वर्ष 2022 में भी उनकी दूसरी पत्नी गुरप्रीत कौर ने भी उन पर पहली शादी छिपाने और मारपीट करने का आरोप लगाया था। उनका एक अश्लील वीडियो भी वायरल हुआ था।

आलोचना फेसबुक लाइव में की पंजाब सरकार की आलोचना हरमीत सिंह ने FIR के बाद फेसबुक लाइव पर पंजाब सरकार की कड़ी आलोचना की और आरोप लगाया कि दिल्ली स्थित AAP नेतृत्व पंजाब पर अवैध रूप से शासन कर रहा है। उन्होंने पार्टी के अन्य विधायकों से अपने साथ खड़े होने की अपील भी की। उन्होंने कहा, "कांग्रेस या भाजपा सरकारों के दौरान केंद्रीय नेतृत्व राज्य के मामलों में AAP की तरह हस्तक्षेप नहीं करता था। वो मेरे खिलाफ FIR कर सकते हैं, लेकिन मेरी आवाज नहीं दबा सकते।"