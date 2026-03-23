पंजाब के पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर गिरफ्तार, निगम अधिकारी की आत्महत्या से जुड़ा है मामला

घटना क्या है अधिकारी की आत्महत्या का मामला? गगनदीप सिंह रंधावा ने शनिवार तड़के जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद उनका एक वीडियो सामने आया, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर भुल्लर द्वारा उत्पीड़न का दावा किया। वीडियो सामने आने के बाद बड़े पैमाने पर भुल्लर और सरकार का विरोध शुरू हो गया। रंधावा के परिवार ने पंजाब सरकार को भुल्लर को गिरफ्तार करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। परिवार ने भुल्लर के पकड़े जाने तक पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार से मना किया था।

आरोप अधिकारी की पत्नी ने दर्ज कराई है FIR सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में रंधावा ने जहरीला पदार्थ खाते हुए कहा, "खा लाई 'सेल्फॉस' तुहाड़े यार ने। मंत्री लालजीत भुल्लर दे डर टन। हूं नहीं मैं बचदा।" रंधावा की पत्नी ने पुलिस में दी शिकायत में बताया कि उनके पति पर लगातार दबाव डाला जा रहा था कि वे भुल्लर के पिता को गोदाम का टेंडर आवंटित करें। पुलिस ने भुल्लर, उनके पिता सुखदेव सिंह भुल्लर और निजी सहायक दिलबाग सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

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