मणिपुर से हटाया गया राष्ट्रपति शासन, वाई खेमचंद ने पेश किया सरकार बनाने का दावा
क्या है खबर?
मणिपुर में सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। गृह मंत्रालय ने हिंसाग्रस्त राज्य से राष्ट्रपति शासन हटा दिया है। फरवरी, 2025 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे और हिंसा के चलते राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। वहीं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) विधायक दल के नेता वाई खेमचंद सिंह ने राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात कर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है।
सरकार
आज शाम मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं युमनाम
भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष ए शारदा देवी ने बताया कि खेमचंद के नेतृत्व में NDA का एक प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा। इस दौरान भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक तरुण चुघ भी मौजूद थे। प्रतिनिधिमंडल में चुराचांदपुर और फेरजॉल जैसे कुकी-जो बहुल जिलों के विधायक भी शामिल थे। खबरें हैं कि आज शाम ही युमनाम मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। वे इससे पहले बीरेन सिंह की सरकार में मंत्री रह चुके हैं।
हिंसा
मणिपुर में फरवरी, 2025 से लागू था राष्ट्रपति शासन
मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच 3 मई, 2023 से हिंसा जारी है। इस हिंसा में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, 1,500 से ज्यादा घायल हुए हैं और हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। हिंसा नहीं रोक पाने के दबाव के चलते 9 फरवरी, 2025 को तत्कालीन मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 13 फरवरी से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू था।