मणिपुर से हटाया गया राष्ट्रपति शासन, वाई खेमचंद ने पेश किया सरकार बनाने का दावा

लेखन आबिद खान 04:01 pm Feb 04, 202604:01 pm

क्या है खबर?

मणिपुर में सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। गृह मंत्रालय ने हिंसाग्रस्त राज्य से राष्ट्रपति शासन हटा दिया है। फरवरी, 2025 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे और हिंसा के चलते राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। वहीं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) विधायक दल के नेता वाई खेमचंद सिंह ने राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात कर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है।