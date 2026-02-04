पिछले साल दिसंबर में इंडिगो की बाजार हिस्सेदारी घटी है

दिसंबर में इंडिगो की बाजार हिस्सेदारी 4 फीसदी गिरी, जानिए क्या रही वजह

क्या है खबर?

विमान परिचालन में गड़बड़ी और दैनिक उड़ानों की संख्या में भारी कटौती के कारण दिसंबर, 2025 में इंडिगो की भारतीय बाजार हिस्सेदारी में लगभग 4 प्रतिशत की गिरावट आई है, जिससे प्रतिद्वंद्वी एयर इंडिया को बढ़त मिली। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के आंकड़ों के अनुसार, देश की सबसे बड़ी एयरलाइन की बाजार हिस्सेदारी नवंबर की 63.6 से गिरकर दिसंबर में 59.6 फीसदी हो गई। यह पिछले 2 सालों में कंपनी की सबसे कम मासिक बाजार हिस्सेदारी रही है।