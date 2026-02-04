'अल्फा' OTT पर हो सकती है रिलीज

लेखन ज्योति सिंह 11:12 am Feb 04, 202611:12 am

क्या है खबर?

यशराज फिल्म्स ने अपने स्पाई यूनिवर्स के जरिए 'टाइगर फ्रैंचाइजी', 'पठान' और 'वॉर' जैसी कई पुरुष प्रधान फिल्में बनाईं और दर्शकों का प्यार हासिल किया है। इस यूनिवर्स का हिस्सा आलिया भट्‌ट और शरवरी वाघ भी बन गई हैं। उनकी महिला प्रधान स्पाई जासूसी फिल्म 'अल्फा' को 2026 में रिलीज किया जाना तय है। हालिया जानकारी में पता चला है कि निर्माता फिल्म को सिनेमाघरों में उतारने की बजाए सीधे OTT पर रिलीज करने की योजना बना रहे हैं।