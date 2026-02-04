एलन मस्क की संपत्ति 72,000 अरब रुपये के पार, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति

अरबपति एलन मस्क की संपत्ति आज एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई है। अंतरिक्ष कंपनी स्पेस-X और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी xAI के विलय के बाद उनकी संपत्ति में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस डील के बाद मस्क की कुल दौलत 800 अरब डॉलर (लगभग 72,000 अरब रुपये) के आंकड़े को पार कर गई है। इसके साथ ही वह दुनिया के इतिहास के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, जो अब तक किसी ने हासिल नहीं किया था।

संपत्ति कितनी हो गई मस्क की संपत्ति? इस बड़े विलयर के बाद मस्क की कुल करीब 852 अरब डॉलर (लगभग 76,700 अरब रुपये) आंकी गई है। इस सौदे से उनकी संपत्ति में लगभग 84 अरब डॉलर की सीधी बढ़ोतरी हुई है। स्पेस-X और xAI को मिलाकर बनी नई कंपनी की कुल मूल्य करीब 1.25 लाख करोड़ डॉलर (लगभग 112 लाख करोड़ रुपये) बताई जा रही है। इस एक फैसले ने मस्क की आर्थिक स्थिति को पूरी दुनिया में सबसे ऊपर पहुंचा दिया है।

कंपनी स्पेस-X बनी मस्क की सबसे बड़ी ताकत इस विलय के बाद स्पेस-X मस्क की सबसे कीमती संपत्ति बन गई है। मस्क की इस कंपनी में हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है, जिससे उनकी कुल दौलत का बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। वहीं टेस्ला में भी उनकी हिस्सेदारी बनी हुई है, लेकिन अब उसका योगदान स्पेस-X से कम हो गया है। आने वाले समय में स्पेस-X के और बड़े कॉन्ट्रैक्ट और संभावित IPO से संपत्ति और बढ़ सकती है।

Advertisement