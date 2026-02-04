प्रियंका चोपड़ा ने किया दिलचस्प खुलासा

'वाराणसी' के लिए प्रियंका चोपड़ा ने राजामौली के सामने रखी थी ये शर्त, खुद किया खुलासा

लेखन ज्योति सिंह 10:37 am Feb 04, 202610:37 am

क्या है खबर?

प्रियंका चोपड़ा को उनके फैंस 'वाराणसी' में देखेंगे जिसका निर्माण एसएस राजामौली कर रहे हैं। महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन भी फिल्म का हिस्सा हैं, जो 7 अप्रैल, 2027 को दुनियाभर में रिलीज होगी। प्रियंका इस फिल्म में मंदाकिनी का किरदार निभा रही हैं। उन्होंने इस परियोजना का हिस्सा बनने के लिए निर्माताओं के सामने एक दिलचस्प शर्त रखी थी। नतीजन इस शर्त का भार महेश को उठाना पड़ा था जिसका खुलासा अभिनेत्री ने हालिया बातचीत में किया।