राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाती दिखीं
क्या है खबर?
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा आरोप लगाते नजर आ रही हैं। वीडियो में राष्ट्रपति कह रही हैं कि राफेल के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी और उनकी हिंदुत्व सरकार उनका इस्तेमाल कर रही है। हालांकि, यह वीडियो पूरी तरह फर्जी है, जिसकी पुष्टि प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) ने बुधवार को की है। PIB ने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है।
पुष्टि
PIB ने क्या दी सफाई?
PIB फैक्ट चेक ने एक्स पर वीडियो साझा कर लिखा, 'डीपफेक वीडियो अलर्ट। पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अकाउंट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एक डिजिटल रूप से संशोधित वीडियो इस झूठे दावे के साथ प्रसारित कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राफेल के प्रचार को बढ़ावा देने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है! यह AI से बना फर्जी वीडियो लोगों को गुमराह करने के लिए प्रसारित किया जा रहा है।'
बयान
फर्जी वीडियो में क्या कह रही हैं राष्ट्रपति मुर्मू?
AI से बने वीडियो में राष्ट्रपति मुर्मू की मिलती-जुलती आवाज का इस्तेमाल कर उनके एक कार्यक्रम के वीडियो में फर्जी बयान डाला गया है। फर्जी वीडियो में राष्ट्रपति कह रही हैं, "मैं इस वक्त भारतीय जनता से विनती करना चाहती हूं कि मोदी जी की हिंदुत्व सरकार ने मुझे ब्लैकमेल करके कल राफेल विमान में बैठने का आदेश दिया। मैं ये काम नहीं करना चाहती, लेकिन भाजपा सरकार मुझे अपनी राजनीति का मोहरा साबित कर रही है।"
ट्विटर पोस्ट
PIB ने साझा किया फर्जी वीडियो
🚨 Deepfake Video Alert 🚨— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) October 29, 2025
Pakistani propaganda accounts are circulating a digitally altered video of President Droupadi Murmu with false claims that Prime Minister Narendra Modi is using her as a prop to elevate Rafale PR.#PIBFactCheck
❌ The President of India has NOT made… pic.twitter.com/DEP27Zxx4f