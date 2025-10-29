राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को राफेल की सवारी की है (तस्वीर: एक्स/@Vikspeaks1)

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाती दिखीं

Oct 29, 2025

क्या है खबर?

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा आरोप लगाते नजर आ रही हैं। वीडियो में राष्ट्रपति कह रही हैं कि राफेल के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी और उनकी हिंदुत्व सरकार उनका इस्तेमाल कर रही है। हालांकि, यह वीडियो पूरी तरह फर्जी है, जिसकी पुष्टि प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) ने बुधवार को की है। PIB ने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है।