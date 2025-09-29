प्रज्वल रेवन्ना की कर्नाटक हाई कोर्ट में अपील, रेप मामले में उम्रकैद रद्द करने की मांग

इंडिया टुडे के मुताबिक, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते रेवन्ना ने याचिका में बताया कि FIR में दावा किया गया है कि एक महिला का राजनीतिक मकसद से इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने तर्क दिया कि महिला घटना के 3 साल बाद 2023 में एक फॉर्महाउस में गृहप्रवेश समारोह में शामिल हुई थी, जिससे आरोप कमजोर हो जाता है। याचिका में यह भी कहा गया कि पुलिस ने घटना के 3 साल बाद FIR दर्ज की थी।

रेवन्ना ने कोर्ट का ध्यान सबूतों की विसंगतियों की ओर खींचा, जिसमें महिला स्टोर रूम में मिले कपड़ों और बैग की पहचान नहीं कर सकी थी। याचिका में बताया कि जिस मोबाइल फोन में वीडियो था, उसे कभी जब्त नहीं किया गया और बंद कमरे से बरामद वीर्य से सने कपड़े भी संदेह के घेरे में हैं। रेवन्ना ने फोरेंसिक रिपोर्ट में विरोधाभास का हवाला देकर कोर्ट से मामले की समीक्षा करने और सजा रद्द करने का अनुरोध किया है।