कांग्रेस का आरोप- NDA घोषणापत्र कार्यक्रम में नीतीश कुमार का अपमान, सिर्फ 26 सेकेंड फोटो खिंचवाई

कांग्रेस ने NDA के घोषणापत्र कार्यक्रम में नीतीश कुमार के अपमान का आरोप लगाया (तस्वीर: एक्स/@BJP4India)

लेखन गजेंद्र 02:09 pm Oct 31, 202502:09 pm

क्या है खबर?

बिहार चुनाव को लेकर शुक्रवार को भाजपा नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने संकल्प पत्र (घोषणापत्र) जारी किया है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संबोधन न होने पर कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना दिया है। बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वे लोग सिर्फ 26 के लिए मंच पर आए और तस्वीर खिंचाकर चले गए। पार्टी ने भाजपा पर नीतीश कुमार को बोलने से रोकने का आरोप लगाया है।