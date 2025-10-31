कांग्रेस का आरोप- NDA घोषणापत्र कार्यक्रम में नीतीश कुमार का अपमान, सिर्फ 26 सेकेंड फोटो खिंचवाई

LOADING...
कांग्रेस ने NDA के घोषणापत्र कार्यक्रम में नीतीश कुमार के अपमान का आरोप लगाया (तस्वीर: एक्स/@BJP4India)

लेखन गजेंद्र
Oct 31, 2025
02:09 pm
बिहार चुनाव को लेकर शुक्रवार को भाजपा नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने संकल्प पत्र (घोषणापत्र) जारी किया है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संबोधन न होने पर कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना दिया है। बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वे लोग सिर्फ 26 के लिए मंच पर आए और तस्वीर खिंचाकर चले गए। पार्टी ने भाजपा पर नीतीश कुमार को बोलने से रोकने का आरोप लगाया है।

अशोक गहलोत ने क्या कहा?

गहलोत ने कहा, "जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य नेता सिर्फ़ 26 सेकंड के लिए आए। मीडिया वालों ने मुझे बताया कि उन्होंने पहली बार 26 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है...वे डर गए और भाग गए...यह लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक संकेत है। घोषणापत्र जारी करना चुनावों में एक महत्वपूर्ण घटना है। प्रधानमंत्री भी मीडिया से मिलते नहीं है। आप मीडिया और सवालों से इतना डरते क्यों हैं? इन्हें लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है...।"

चुनाव में नीतीश को बनाया गया है कठपुतली

राज्यसभा सांसद और प्रचार समिति के चेयरमैन अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, "जब से नीतीश जी NDA में गए हैं, उनको कठपुतली बनाकर दिल्ली से सरकार चलाई जा रही है। बिहार को मजदूर आपूर्ति करने वाला राज्य बनाने की साजिश है। हमारे घोषणापत्र में मुख्यमंत्री उम्मीदवार ने जानकारी दी। आज अपेक्षा की जा रही थी कि नीतीशजी घोषणापत्र पढ़ेंगे और कुछ कहेंगे, लेकिन उनका अपमान किया गया। साफ संकेत है कि भाजपा उनका चेहरा आगे कर वोट हथियाना चाहती है।"

अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की

घोषणापत्र को सम्राट चौधरी ने पढ़ा था

पटना के मौर्या होटल में NDA का घोषणापत्र जारी करने के बाद नीतीश कुमार, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान समेत अन्य सहयोगी दलों के नेता वापस चले गए। इसके बाद उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अकेले ही मंच से घोषणापत्र के वादे पढ़े थे।