प्रधानमंत्री मोदी का नेहरू पर निशाना, बोले- पटेल को कश्मीर को मिलाने की अनुमति नहीं दी

बयान

क्या बोले प्रधानमंत्री मोदी?

प्रधानमंत्री मोदी ने यहां सभा को संबोधित करते हुए कहा, "आज की युवा पीढ़ी में बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि सरदार साहब चाहते कि जैसे बाकी रियासतों का विलय हुआ, वैसे पूरे कश्मीर का विलय हो, लेकिन नेहरू जी ने उनकी वो इच्छा पूरी नहीं होने दी। कश्मीर को अलग संविधान और अलग निशान से बांट दिया गया। कश्मीर पर कांग्रेस ने जो गलती की थी, उसकी आग में देश दशकों तक जलता रहा।"