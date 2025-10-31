LOADING...
होम / खबरें / राजनीति की खबरें / प्रधानमंत्री मोदी का नेहरू पर निशाना, बोले- पटेल को कश्मीर को मिलाने की अनुमति नहीं दी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर उनको श्रद्धांजलि दी (तस्वीर: एक्स/@BJP4India)

लेखन गजेंद्र
Oct 31, 2025
12:52 pm
क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रथम उपप्रधानमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के बहाने एक बार फिर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को निशाने पर लिया। उन्होंने शुक्रवार को गुजरात के एकता नगर में कहा कि पटेल पूरे कश्मीर को भारत में मिलाना चाहते थे, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने उनको अनुमति नहीं दी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास एकता परेड में हिस्सा लिया।

बयान

क्या बोले प्रधानमंत्री मोदी?

प्रधानमंत्री मोदी ने यहां सभा को संबोधित करते हुए कहा, "आज की युवा पीढ़ी में बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि सरदार साहब चाहते कि जैसे बाकी रियासतों का विलय हुआ, वैसे पूरे कश्मीर का विलय हो, लेकिन नेहरू जी ने उनकी वो इच्छा पूरी नहीं होने दी। कश्मीर को अलग संविधान और अलग निशान से बांट दिया गया। कश्मीर पर कांग्रेस ने जो गलती की थी, उसकी आग में देश दशकों तक जलता रहा।"

बयान

कांग्रेस ने सरदार पटेल के विजन को भुला दिया- मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, "कांग्रेस की लचर नीतियों के कारण कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के अवैध कब्जे में चला गया और पाकिस्तान ने आतंकवाद को हवा दी। कश्मीर और देश को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, फिर भी कांग्रेस हमेशा आतंकवाद के आगे नतमस्तक रही। कांग्रेस ने सरदार पटेल के विजन को भुला दिया, लेकिन हम नहीं भूले हैं। 2014 के बाद देश ने उनकी प्रेरणा से बनी फौलादी ताकत को देखा है।"

ट्विटर पोस्ट

प्रधानमंत्री मोदी का भाषण