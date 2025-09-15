प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार-बीड़ी का मुद्दा उठाया, कहा- बिहार आगे बढ़े तो RJD-कांग्रेस अपमान करते हैं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने बिहार दौरे के दौरान कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) को निशाने पर लेते हुए बिहार और बीड़ी का मुद्दा उठाया। पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "जब भी बिहार आगे बढ़ता है कांग्रेस और RJD के लोग राज्य का अपमान करने में जुट जाते हैं। अभी आपने देखा कि कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर बिहार की तुलना बीड़ी से कर रही है।"

बयान इन लोगों को बिहार से नफरत- मोदी मोदी ने आगे कहा, "इन लोगों को बिहार से इतनी नफरत है कि घोटाले और भ्रष्टाचार करके बिहार की साख को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब बिहार को विकास करते देखकर कांग्रेस-RJD ने फिर बिहार को बदनाम करने की ठान ली है। ऐसी मानसिकता वाले लोग कभी बिहार का भला नहीं कर सकते। जिनको अपनी तिजोरी भरने की चिंता रही हो, वे गरीब के घर की चिंता क्यों करें। अब सीधे गरीब के खाते में पैसे आते हैं।"

ट्विटर पोस्ट प्रधानमंत्री मोदी का भाषण पूर्णिया, बिहार: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "जब भी बिहार आगे बढ़ता है, ये लोग बिहार का अपमान करने में लग जाते हैं। आपने देखा होगा कि राजद की सहयोगी कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया पर बिहार की तुलना 'बीड़ी' से कर रही है। इनके मन में बिहार के लिए इतनी नफरत है कि इन्होंने…

विवाद क्या है बिहार और बीड़ी का मुद्दा? पिछले दिनों GST परिषद ने कर संशोधित कर GST दर केवल 5-18 प्रतिशत रखा है। तंबाकू और कुछ लग्जरी सामानों पर GST दर 40 प्रतिशत लागू है। सिगार, सिगरेट और तंबाकू पर GST 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत, लेकिन बीड़ी पर GST 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है। इसी को लेकर कांग्रेस ने बीड़ी को बिहार से जोड़कर पोस्ट किया, 'बीड़ी और बिहार B से शुरू होते हैं और इसे अब पाप नहीं माना जा सकता।'