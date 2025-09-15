तेजस्वी यादव ने कैबिनेट मंत्री पर मारपीट का आरोप लगाया

सड़क के बारे में पूछने पर कैबिनेट मंत्री ने पत्रकार को पिटवाया, तेजस्वी का बड़ा आरोप

लेखन गजेंद्र 03:24 pm Sep 15, 202503:24 pm

क्या है खबर?

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के कैबिनेट मंत्री जीवेश मिश्रा पर बड़ा आरोप लगाया है। तेजस्वी ने एक्स पर वीडियो साझा कर लिखा, 'बिहार सरकार में शहरी विकास एवं निकाय मंत्री जीवेश मिश्रा से अतिपिछड़ा समाज के होनहार निष्पक्ष पत्रकार ने क्षेत्र की जर्जर सड़क संबंधित सवाल किया तो मंत्री ने रात के अंधेरे में पत्रकार को बेरहमी से पीटा और मां-बहन की अभद्र गालियां दी।'