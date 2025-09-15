LOADING...
होम / खबरें / राजनीति की खबरें / सड़क के बारे में पूछने पर कैबिनेट मंत्री ने पत्रकार को पिटवाया, तेजस्वी का बड़ा आरोप
सड़क के बारे में पूछने पर कैबिनेट मंत्री ने पत्रकार को पिटवाया, तेजस्वी का बड़ा आरोप
तेजस्वी यादव ने कैबिनेट मंत्री पर मारपीट का आरोप लगाया

सड़क के बारे में पूछने पर कैबिनेट मंत्री ने पत्रकार को पिटवाया, तेजस्वी का बड़ा आरोप

लेखन गजेंद्र
Sep 15, 2025
03:24 pm
क्या है खबर?

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के कैबिनेट मंत्री जीवेश मिश्रा पर बड़ा आरोप लगाया है। तेजस्वी ने एक्स पर वीडियो साझा कर लिखा, 'बिहार सरकार में शहरी विकास एवं निकाय मंत्री जीवेश मिश्रा से अतिपिछड़ा समाज के होनहार निष्पक्ष पत्रकार ने क्षेत्र की जर्जर सड़क संबंधित सवाल किया तो मंत्री ने रात के अंधेरे में पत्रकार को बेरहमी से पीटा और मां-बहन की अभद्र गालियां दी।'

आरोप

तेजस्वी ने की मंत्री की बर्खास्तगी की मांग

तेजस्वी ने आगे लिखा, 'मुख्यमंत्री तो अचेत, बेसुध और मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी जी इस गुंडे मंत्री को बर्खास्त करायेंगे?' RJD नेता ने उस पीड़ित पत्रकार से भी मुलाकात की है, जिसे पीटा गया है। पत्रकार ने तेजस्वी को बताया कि जीवेश मिश्रा के इशारे पर लोगों ने उसे गाड़ी में भर लिया और काफी पीटा और मां की गंदी गालियां दी गईं। तेजस्वी ने थाने पहुंचकर पत्रकार की ओर से FIR दर्ज करवाई है।

ट्विटर पोस्ट

तेजस्वी ने पत्रकार से मुलाकात की (सावधा)