प्रधानमंत्री मोदी ने शिवराज पाटिल के निधन पर दुख जताया, मुलाकात की तस्वीर साझा की
क्या है खबर?
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिवराज पाटिल के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। उन्होंने पाटिल के साथ मुलाकात की तस्वीर साझा कर उन्हें एक अनुभवी नेता बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा कि पाटिल समाज के कल्याण में योगदान देने के लिए बहुत उत्सुक थे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी समेत अन्य नेताओं ने भी उनके निधन पर दुख जताया है।embed
निधन
प्रधानमंत्री मोदी ने क्या लिखा?
प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, 'शिवराज पाटिलजी के निधन से बहुत दुख हुआ। वह एक अनुभवी नेता थे, जिन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री, महाराष्ट्र विधानसभा और लोकसभा के स्पीकर के तौर पर काम किया। वह समाज के कल्याण में योगदान देने के लिए बहुत उत्सुक थे। पिछले कुछ सालों में मेरी उनसे कई बार बातचीत हुई, सबसे हाल में कुछ महीने पहले जब वह मेरे घर आए थे। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं।'
प्रधानमंत्री मोदी ने तस्वीर साझा की
Saddened by the passing of Shri Shivraj Patil Ji. He was an experienced leader, having served as MLA, MP, Union Minister, Speaker of the Maharashtra Assembly as well as the Lok Sabha during his long years in public life. He was passionate about contributing to the welfare of… pic.twitter.com/muabyf7Va8— Narendra Modi (@narendramodi) December 12, 2025
राहुल गांधी ने क्या लिखा?
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल जी का निधन पार्टी के लिए एक अपूरणीय क्षति है। जनसेवा के प्रति उनका समर्पण, राष्ट्र के लिए उनके योगदान हमेशा याद किए जाएंगे। खड़गे ने एक्स पर लिखा कि पाटिल एक सम्मानित वरिष्ठ सहयोगी थे जिनके साथ मेरा गहरा रिश्ता था और कई अनमोल यादें जुड़ी थीं। उनका निधन कांग्रेस पार्टी और उन सभी लोगों के लिए एक बड़ी क्षति है।
प्रियंका गांधी ने किया पोस्ट
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री एवं पूर्व लोकसभा अध्यक्ष श्री शिवराज पाटिल जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है।— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) December 12, 2025
ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। शोक-संतप्त परिजनों एवं शुभचिंतकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं।
