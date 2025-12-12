प्रधानमंत्री मोदी ने शिवराज पाटिल के निधन पर दुख जताया, मुलाकात की तस्वीर साझा की

निधन

प्रधानमंत्री मोदी ने क्या लिखा?

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, 'शिवराज पाटिलजी के निधन से बहुत दुख हुआ। वह एक अनुभवी नेता थे, जिन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री, महाराष्ट्र विधानसभा और लोकसभा के स्पीकर के तौर पर काम किया। वह समाज के कल्याण में योगदान देने के लिए बहुत उत्सुक थे। पिछले कुछ सालों में मेरी उनसे कई बार बातचीत हुई, सबसे हाल में कुछ महीने पहले जब वह मेरे घर आए थे। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं।'