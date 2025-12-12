कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिवराज पाटिल का 90 साल की उम्र में निधन

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिवराज पाटिल का निधन

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री रहे शिवराज पाटिल का शुक्रवार तड़के 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने करीब 6:30 बजे महाराष्ट्र के लातूर स्थित अपने घर 'देववर' में अंतिम सांस ली। पाटिल काफी लंबे समय से बीमार थे, जिसके कारण उनका घर पर ही इलाज चल रहा था। उनके निधन पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दुख जताया है। पाटिल का अंतिम संस्कार शुक्रवार शाम को लातूर में ही किया जाएगा।