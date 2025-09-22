प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GST पर जारी किया पत्र, प्रचार में उतरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
क्या है खबर?
वस्तु और सेवा कर (GST) में बड़े बदलाव के बाद महंगाई पर लगाम लगने की संभावना है, जिसका प्रचार करने से केंद्र सरकार पीछे नहीं हट रही है। रविवार को राष्ट्र के नाम संदेश के बाद सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पत्र जारी किया है, जिसमें GST बदलाव के बारे में बताया गया है। दूसरी तरफ, राज्यों के मुख्यमंत्रियों, विधायकों, सांसदों और मंत्रियों को भी इसके प्रचार के लिए कहा गया है।
पत्र
प्रधानमंत्री मोदी ने पत्र में क्या कहा?
प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि GST में बदलाव लागू होने से देश में उत्सव की शुरूआत हो गई है, जिससे किसान, युवा, महिला, गरीब, मध्यम वर्ग और व्यापारी को फायदा होगा। उन्होंने लिखा, "मुझे देखकर अच्छा लगा कि दुकानदार पहले और अब का बोर्ड लगाकर नए दाम बता रहे हैं।" उन्होंने लिखा कि 12 लाख तक की आय पर अब कोई आयकर नहीं है और GST छूट मिला दें तो इससे हर साल देशवासियों के 2.5 लाख करोड़ रुपये बचेंगे।
सलाह
स्वदेशी अपनाने की सलाह
प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को स्वदेशी को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की सलाह दी है। उन्होंने लिखा कि जब भी कोई देशवासी स्वदेशी सामान खरीदता है तो वे किसी के परिवार की रोजी-रोटी में मदद करते हैं और रोजगार देते हैं। उन्होंने व्यापारियों से अनुरोध किया है कि वे स्वदेशी सामान ही बेचें और गर्व से कहें कि स्वदेशी है। उन्होंने पत्र के माध्यम से सभी को GST बचत उत्सव की शुभकामनाएं दी हैं।
ट्विटर पोस्ट
प्रधानमंत्री मोदी का पत्र
आइए, ‘GST बचत उत्सव’ के साथ त्योहारों के इस मौसम को नई उमंग और नए जोश से भर दें! GST की नई दरों का मतलब है- हर घर के लिए अधिक से अधिक बचत, साथ ही व्यापार और कारोबार के लिए बड़ी राहत। pic.twitter.com/hFHkMTF8G7— Narendra Modi (@narendramodi) September 22, 2025
प्रचार
मुख्यमंत्री योगी उतरे सड़क पर
GST में बदलाव की जानकारी देने और लोगों के बीच जाकर उनकी राय लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की सड़कों पर दिखाए दिए। सांसद रविकिशन के साथ उन्होंने दुकानदारों और ग्राहकों से मुलाकात की और लोगों से भी जानकारी ली। उन्होंने GST बदलाव से जुड़े प्रचार का पर्चो भी दुकानदारों को दिया और दुकानों पर चिपकाया। इस संबंध में एक वीडियो भी मुख्यमंत्री योगी ने एक्स पर साझा किया है।
ट्विटर पोस्ट
गोरखपुर की सड़कों पर उतरे योगी आदित्यनाथ
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के दूरदर्शी नेतृत्व में Next Gen GST रिफॉर्म भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई गति प्रदान करने के साथ ही अन्नदाता किसानों एवं उद्योग जगत को सशक्त बनाकर 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प को साकार करेगा।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 22, 2025
'शारदीय नवरात्रि' के प्रथम दिवस पर आज जनपद… pic.twitter.com/cjQzb6euVE