GST में बदलाव के बाद आज से क्या होगा सस्ता और महंगा? देखिए सूची

लेखन गजेंद्र 10:16 am Sep 22, 202510:16 am

क्या है खबर?

नवरात्रि शुरू होने के साथ ही वस्तु और सेवा कर (GST) में बदलाव सोमवार से प्रभावी हो गए हैं, जिससे खाने-पीने समेत कई चीजों के दामों में परिवर्तन दिखाई देगा। केंद्र सरकार ने 12 और 28 प्रतिशत GST दरों को खत्म कर दिया है, उसकी जगह सिर्फ 5 और 18 प्रतिशत दर को ही रखा है। इसके अलावा 40 प्रतिशत की दर तंबाकू-शराब, लग्जरी सामान और ऑनलाइन गेमिंग पर रहेगी। आज से कौन से सामान सस्ते-महंगे होंगे? आइए जानते हैं।