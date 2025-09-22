GST में बदलाव के बाद आज से क्या होगा सस्ता और महंगा? देखिए सूची
क्या है खबर?
नवरात्रि शुरू होने के साथ ही वस्तु और सेवा कर (GST) में बदलाव सोमवार से प्रभावी हो गए हैं, जिससे खाने-पीने समेत कई चीजों के दामों में परिवर्तन दिखाई देगा। केंद्र सरकार ने 12 और 28 प्रतिशत GST दरों को खत्म कर दिया है, उसकी जगह सिर्फ 5 और 18 प्रतिशत दर को ही रखा है। इसके अलावा 40 प्रतिशत की दर तंबाकू-शराब, लग्जरी सामान और ऑनलाइन गेमिंग पर रहेगी। आज से कौन से सामान सस्ते-महंगे होंगे? आइए जानते हैं।
सस्ता
क्या होगा सस्ता?
खाद्य एवं डेयरी उत्पादों में टैट्रा पैक दूध, चपाती, पराठा, पैकेट वाला मक्खन, घी, पनीर, चीज, पास्ता, बिस्कुट, चॉकलेट, कॉर्नफ्लेक्स, नमकीन, भुजिया, बादाम, काजू, पिस्ता, खजूर, रिफाइंड चीनी और कन्फेक्शनरी उत्पाद सस्ता होगा। जीवन रक्षक दवाएं, चिकित्सा उपकरण, जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां, होटल का किराया और हवाई टिकट भी सस्ता होगा। वाशिंग मशीन, डिशवॉशर, टेलीविजन, हेयर ऑयल, शैंपू, टूथपेस्ट, डेंटल फ्लॉस, 350cc तक के इंजन वाली छोटी कार-बाइक, उर्वरक, बीज, फसल इनपुट और निर्माण सामग्री सस्ता होगा।