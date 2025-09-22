भारत-पाकिस्तान मैच में साहिबजादा फरहान के 'AK-47' वाले इशारे पर भड़का राजनीतिक विवाद, जानिए कैसे

एशिया कप 2025 के सुपर-4 के दूसरे मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। इस मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ी साहिबजादा फरहान के अर्धशतक जड़ने के बाद 'AK-47' चलाने वाले इशारे से जश्न मनाने और हारिस रऊफ की ओर से दर्शकों की ओर उड़ते विमान के नीचे गिरने का इशारा करते हुए राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। शिवसेना (UBT) और समाजवादी पार्टी नेताओं को इसको लेकर सरकार पर निशाना साधा है।

प्रकरण पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मैच में क्या किया? पाकिस्तानी पारी के दौरान फरहान ने अर्धशतक बनाने के बाद 'AK-47' चलाने वाला इशारा किया। इसे दर्शकों ने पहलगाम आतंकी हमले से जोड़ दिया। इसी तरह भारतीय पारी के दौरान रउफ ने दर्शकों की नारेबाजी के जवाब में अपनी उंगलियां उठाकर '0-6' का संकेत दिया। इस 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद हुए सैन्य संघर्ष के दौरान भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराने के पाकिस्तान के निराधार दावों के रूप में समझा गया। ये दोनों वीडियो वायरल हो रहे हैं।

ट्विटर पोस्ट यहां देखें हारिस रउफ के इशारे का वीडियो WATCH: Harris Rauf was instigating Indian fans during the India vs Pakistan match



He was gesturing with his hands that planes have crashed.



This disgusting and incompetent player was also chanting 6-0 during practice sessions. pic.twitter.com/zhwQGhYHEZ — Sensei Kraken Zero (@YearOfTheKraken) September 21, 2025

प्रतिक्रिया संजय राउत ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना शिवसेना नेता संजय राउत ने एक्स पर लिखा, 'साहिबज़ादा फरहान ने मैदान पर साबित कर दिया कि कैसे पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहलगाम में 26 बेगुनाहों का कत्लेआम किया। उन्हें गोलियों से भून डाला जैसे कुछ हुआ ही न हो। 50 रन पूरे किए और बल्ले को AK-47 की तरह थाम लिया और चौके जड़ दिए! BCCI और मोदी सरकार के मुंह पर यह थूकना बेहद अपमानजनक है। भारत को शर्मसार करने के लिए जय शाह भारत रत्न के हकदार हैं।'