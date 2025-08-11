दिल्ली में सांसदों को मिली आवास की सौगात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दिल्ली में सांसदों के लिए बनाए गए बहुमंजिला आवास टावर का उद्घाटन किया। यहां एक साथ 180 सांसद रह सकेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर आवासीय परिसर में एक सिंदूर का पौधा भी लगाया। यहां 4 टावर हैं, जिनके नाम कोसी, कृष्णा, गोदावरी और हुगली नदी पर रखे गए हैं। मोदी ने कहा कि सांसदों को नए आवासों में कोई परेशानी नहीं होगी और वे अपने काम पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।

उद्घाटन मोदी बोले-सरकारी खर्च घटेगा मोदी ने इस मौके पर कहा कि किराए की इमारतों में चलने वाले मंत्रालयों के किराए से सरकार पर सालाना लगभग 1,500 करोड़ रुपये का बोझ पड़ता था, इसी तरह, पर्याप्त संख्या में सांसद आवासों के अभाव में सरकारी खर्च बहुत ज्यादा था। उन्होंने कहा कि सांसद आवासों की कमी के बावजूद, 2004 से 2014 तक कोई नया आवास नहीं बनाया गया। उन्होंने सांसदों से परिसर में स्वच्छता बनाए रखने और विभिन्न प्रांत के त्योहारों को मनाने की अपील की।

ट्विटर पोस्ट प्रधानमंत्री मोदी का भाषण LIVE: PM Shri @narendramodi inaugurates newly constructed flats for Members of Parliament in New Delhi. https://t.co/UVrNUqbiN2 — BJP (@BJP4India) August 11, 2025

तंज नदियों के नाम को लेकर तंज कसा इस मौके पर मोदी ने आवासीय टावर के नाम नदियों के नाम पर खासकर 'कोसी' नदी के नाम पर रखे जाने पर तंज कसा। उन्होंने कहा, "कुछ लोगों को परेशानी भी होगी। कोसी नदी पर नाम रखा है, तो उनको कोसी नदी नहीं दिखेगी, उनको बिहार का चुनाव नजर आएगा। ऐसे छोटे मन के लोगों के मन की परेशानियां भी दिखेंगी। नदियों के नामों की परंपरा देश की एकता के सूत्र में हमें बांधती है।"