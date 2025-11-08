बिहार में प्रधानमंत्री बोले- RJD वाले बच्चों को कट्टा, हम लैपटॉप देते हैं

बिहार में दूसरे चरण के मतदान से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेतिया और सीतामढ़ी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) पर निशाना साधते हुए कहा कि वे बच्चों के हाथों में कट्टा दे रहे हैं, जबकि NDA बच्चों को लैपटॉप दे रहा है। प्रधानमंत्री की बिहार में आज आखिरी चुनावी जनसभा भी थी। उन्होंने लोगों से 11 नवंबर को भारी मतदान की अपील भी की।

बयान प्रधानमंत्री बोले- बिहार को जंगलराज से बचाना आपकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ने कहा, "जगंलराज वालों ने सत्याग्रह की इस भूमि को लठैतों का गढ़ बना दिया था। महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल था। आपने नीतीश कुमार का सुशासन देखा है, इसे जंगलराज से बचाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। जंगलराज को हराने का मतलब सिर्फ कांग्रेस-RJD को हराना नहीं है। इस मानसिकता को भी हराना होगा। जंगलराज का परिवार बिहार का सबसे भ्रष्ट और दिल्ली का नामदार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। दोनों जमानत पर चल हैं।"

चुनाव प्रधानमंत्री ने कहा- ये चुनाव बिहार का भविष्य तय करेगा सीतामढ़ी में प्रधानमंत्री ने कहा, "ये चुनाव बिहार का भविष्य तय करेगा। आपने जंगलराज वालों के प्रचार के गाने सुने हैं? छोटे बच्चे मंच से कह रहे हैं, हमें रंगदार बनना है। बिहार के बच्चों को रंगदार बनना चाहिए या डॉक्टर-इंजीनियर? बिहार में स्टार्टअप के सपने देखने वाले चाहिए या हैंड्सअप कहने वाले? RJD वालों के प्रचार गाने सुनकर आप कांप जाएंगे। हम बच्चों के हाथों में लैपटॉप दे रहे हैं। RJD वाले कट्टा दे रहे हैं।"

राहुल गांधी प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी पर भी किया तंज प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, "साथियों बिहार आज मछली दूसरे राज्यों को भेज रहा है। बड़े-बड़े लोग भी बिहार की मछलियां देखने आ रहे हैं। तालाब में डुबकियां लगा रहे हैं। बिहार के चुनाव में डूबने कोशिश कर रहे हैं।" बता दें कि राहुल ने 2 नवंबर को बेगूसराय में मछली पकड़ रहे मछुआरों के साथ तालाब में डुबकी लगाई थी और तैराकी की थी।

प्रियंका का पलटवार प्रियंका गांधी ने कहा- गोली और कट्टे जैसी बातें शर्मनाक प्रधानमंत्री के बयान पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, "मोदी जी प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए 'कट्टा', 'गोली', 'रंगदारी' और 'फिरौती' जैसी बातें करते हैं, जो बेहद शर्मनाक है। जनता अब उनके झूठ को समझ चुकी है और गुमराह नहीं हो रही है। इसी वजह से मोदी अब 'वोट चोरी' पर उतर आए हैं।' प्रियंका ने भी बिहार के कदवा और बरारी में जनसभा को संबोधित किया।