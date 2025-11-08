संसद का शीतकालीन सत्र 1 से 19 दिसंबर तक चलेगा, जानिए क्या रहेगा खास 

केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने एक्स पर लिखा, 'भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसदीय कार्य की अनिवार्यताओं के अधीन 1 दिसंबर, 2025 से 19 दिसंबर, 2025 तक संसद का शीतकालीन सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।' उन्होंने आगे लिखा, 'हम एक रचनात्मक और सार्थक सत्र की आशा करते है जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत करेगा और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा।'

बहस

बिहार चुनाव परिणाम और दूसरे SIR चरण पर बहस की संभावना

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों का संसद के शीतकालीन सत्र पर असर पड़ने की संभावना है। इसके अलावा, विपक्ष मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) के दूसरे चरण को लेकर भी सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है, जिसे भारत के चुनाव आयोग ने 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया है। इससे पहले संसद का मानसून सत्र 21 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था।