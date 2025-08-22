बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा- अब जेल से कोई आदेश नहीं दे सकता 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी मंत्री को गंभीर आरोपों पर पद से हटाने के विधेयक पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब एक सरकारी कर्मचारी को जेल होने पर नौकरी छोड़नी पड़ती है, तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को क्यों नहीं पद छोड़ना चाहिए। उन्होंने पिछले दिनों की बात याद करते हुए कहा कि अब जेल से कोई सरकार नहीं चलेगी, कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

बयान नेता का ऐसा रवैया भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कमजोर कर रहा- मोदी मोदी ने कहा, "अगर किसी छोटे सरकारी कर्मचारी को 50 घंटे में हिरासत में रख दिया, तो अपने आप वो निलंबित हो जाता है। अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री जेल से रहकर भी सत्ता का सुख पा सकता है। ये कैसे हो सकता है? हमने कुछ समय पहले देखा कि जेल से ही फाइलों पर हस्ताक्षर और सरकारी आदेश निकाले जा रहे थे। नेता का ऐसा रवैया रहा तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ी जा सकेगी।"

योजना बिहार में 13,000 करोड़ रुपये की परियोजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के गयाजी में करीब 13,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें बक्सर में 6,880 करोड़ रुपये से निर्मित 660 मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र, गयाजी-दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस, वैशाली-कोडरमा के बीच बौद्ध सर्किट ट्रेन, प्रधानमंत्री आवास योजना के 12,000 लाभार्थियों के लिए एक प्रतीकात्मक गृह प्रवेश, राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के 4 लेन वाले बख्तियारपुर-मोकामा खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग 120 के बिक्रमगंज-डुमरांव खंड का उद्घाटन समेत अन्य परियोजनाएं शामिल हैं।