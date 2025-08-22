मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कार्यक्रम में 2 लोगों को पकड़ा गया, हंगामा करने का संदेह
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जनसुनवाई के दौरान हुए हमले के बाद दिल्ली पुलिस सतर्क हो गई है। मुख्यमंत्री गुप्ता के पहले सार्वजनिक कार्यक्रम में पुलिस काफी अलर्ट दिखी गांधी नगर में आयोजित 'गारमेंट शो वस्त्रिका 2025' के दौरान पुलिस ने 2 युवकों को पकड़ा है, जिन पर कार्यक्रम स्थल के पास हमला करने का संदेह था। पुलिस ने बताया कि युवक कार्यक्रम स्थल पर नारेबाजी कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें बाहर खदेड़ दिया गया।
#WATCH दिल्ली: पुलिस ने दो अलग-अलग व्यक्तियों को पकड़ा है जिन पर गांधी नगर में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कार्यक्रम स्थल के पास हंगामा करने का संदेह है। pic.twitter.com/RhI7EinDFX— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 22, 2025
न डरूंगी न थकूंगी- रेखा गुप्ता
मुख्यमंत्री गुप्ता ने कार्यक्रम में कहा कि आपकी मुख्यमंत्री न तो डरेगी, न ही थकेगी और न ही हारेगी। उन्होंने कहा कि वह हमेशा संघर्ष करती रहेंगी। उन्होंने कहा, "एक बार फिर से यमुनापार को दिल्ली के विकास में अग्रिम श्रेणी में खड़ा करेंगे। मैं यमुनापार के भाई-बहनों को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बनवाए गए दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे के लिए बधाई देती हूं क्योंकि इससे हमारा जीवन और दिनचर्या बहुत सुलभ होने वाली है।"
बुधवार को हुआ था हमला
बुधवार को सिविल लाइंस स्थित कैंप कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान गुजरात के राजकोट के रहने वाले राजेशभाई खिमजीभाई सकारिया ने मुख्यमंत्री गुप्ता से मुलाकात की और अचानक हमला कर दिया। साकरिया ने मुख्यमंत्री का हाथ पकड़कर खींचा, जिससे उनका सिर मेज पर लड़ गया। उनको थप्पड़ मारे और गाली-गलौज भी की। पुलिस ने आरोपी को 5 दिन की हिरासत में लिया है। आरोपी पशु प्रेमी बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस आरोपी को राजकोट भी ले जाएगी।