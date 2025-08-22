मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कार्यक्रम में हंगामा करने वाले 2 लोगों को पकड़ा गया (तस्वीर: एक्स/@gupta_rekha)

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कार्यक्रम में 2 लोगों को पकड़ा गया, हंगामा करने का संदेह

लेखन गजेंद्र 02:54 pm Aug 22, 202502:54 pm

क्या है खबर?

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जनसुनवाई के दौरान हुए हमले के बाद दिल्ली पुलिस सतर्क हो गई है। मुख्यमंत्री गुप्ता के पहले सार्वजनिक कार्यक्रम में पुलिस काफी अलर्ट दिखी गांधी नगर में आयोजित 'गारमेंट शो वस्त्रिका 2025' के दौरान पुलिस ने 2 युवकों को पकड़ा है, जिन पर कार्यक्रम स्थल के पास हमला करने का संदेह था। पुलिस ने बताया कि युवक कार्यक्रम स्थल पर नारेबाजी कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें बाहर खदेड़ दिया गया।