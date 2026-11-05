मध्य प्रदेश के राज्यसभा उपचुनाव में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी निर्विरोध निर्वाचित, जानिए कारण

राज्यसभा उपचुनाव में पुरी के अलावा 2 निर्दलीय उम्मीदवारों ने नामांकन किया था, जिसमें एक राजकुमार लोहानी और दूसरे कांते सायन्ना शामिल थे।

लोहानी को कांग्रेस का समर्थन था, लेकिन उनके नामांकन पत्र में भारी त्रुटियां थीं और वे शपथपत्र प्रस्तुत नहीं कर सके, जिससे उनका नामांकन खारिज हो गया।

सायन्ना का नामांकन भी प्रस्ताव नहीं मिलने के आधार पर निरस्त किया गया, जिससे पुरी का रास्ता साफ हो गया।