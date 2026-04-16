संसद का विशेष सत्र आज से शुरू

संसद का विशेष सत्र: परिसीमन-महिला आरक्षण पर हंगामे के आसार, स्टालिन ने विधेयक की प्रतियां जलाईं

क्या है खबर?

संसद का 3 दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू हो रहा है, जिसमें 3 जरूरी विधेयक पेश किए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा बुलाए गए इस सत्र का मुख्य मुद्दा संविधान संशोधन विधेयक है, जिसका उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करना है। इसको लेकर विपक्षी INDIA गठबंधन भी पूरी तरह तैयार है। गुरुवार 16 अप्रैल से 18 अप्रैल तक चलने वाली संसद में भारी हंगामा देखने को मिल सकता है।