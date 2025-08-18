'वोट चोरी' विवाद के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाने की तैयारी

सूत्रों के मुताबिक, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव में INDIA गठबंधन के अलावा ओडिशा की बीजू जनता दल (BJD), तेलंगाना की भारत राष्ट्र समिति (BRS) और आंध्र प्रदेश की YSR कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन मिल सकता है क्योंकि इन्होंने भी चुनाव आयोग को मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायत की थी। विपक्षी पार्टियां महाभियोग का प्रस्ताव शीत सत्र में ला सकती हैं क्योंकि मानसून सत्र 21 अगस्त को समाप्त हो रहा है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस

CEC ने माफी मांगने को कहा था

CEC कुमार ने रविवार को दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का नाम लिए बिना ही वोट चोरी के आरोपों पर कहा था कि उन्हें या तो हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी। कोई तीसरा विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा था कि अगर 7 दिनों के भीतर हलफनामा नहीं मिलता है, तो इसका मतलब है कि ये सभी आरोप निराधार हैं। उन्होंने दोहरे मतदान के आरोपों को भी खारिज किया था।