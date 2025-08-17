चुनाव आयोग की राहुल को दो टूक, कहा- 7 दिन में हलफनामा दें या माफी मांगें
क्या है खबर?
चुनाव आयोग ने 'वोट चोरी' के आरोपों का जवाब देने के लिए रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें 7 दिन में सबूतों के साथ हलफनामा प्रस्तुत करने या सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सबूत के अभाव ऐसे सभी आरोप निराधार हैं।
प्रतिक्रिया
CEC ने 'वोट चोरी' पर क्या कहा?
CEC कुमार राहुल का नाम लिए बिना ही वोट चोरी के आरोपों पर कहा, "या तो हलफनामा देना होगा या देश से माफ़ी मांगनी होगी। कोई तीसरा विकल्प नहीं है। अगर 7 दिनों के भीतर हलफनामा नहीं मिलता है, तो इसका मतलब है कि ये सभी आरोप निराधार हैं।" उन्होंने दोहरे मतदान के आरोपों को भी निराधार बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि सभी हितधारक पारदर्शी तरीके से SIR को सफल बनाने के लिए काम कर रहे हैं।
अपमान
आयोग ने राहुल की टिप्पणी को बताया संविधान का अपमान
CEC कुमार ने राहुल की टिप्पणी को संविधान का अपमान बताते हुए कहा कि वोट चोरी जैसे शब्द लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करते हैं। उन्होंने कहा, "जब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही है, तो आयोग सभी को स्पष्ट कर देना चाहता है कि वह भी निर्भय होकर देश के हर मतदाता के साथ चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।"