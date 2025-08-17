चुनाव आयोग की राहुल को दो टूक, कहा- 7 दिन में हलफनामा दें या माफी मांगें

प्रतिक्रिया

CEC ने 'वोट चोरी' पर क्या कहा?

CEC कुमार राहुल का नाम लिए बिना ही वोट चोरी के आरोपों पर कहा, "या तो हलफनामा देना होगा या देश से माफ़ी मांगनी होगी। कोई तीसरा विकल्प नहीं है। अगर 7 दिनों के भीतर हलफनामा नहीं मिलता है, तो इसका मतलब है कि ये सभी आरोप निराधार हैं।" उन्होंने दोहरे मतदान के आरोपों को भी निराधार बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि सभी हितधारक पारदर्शी तरीके से SIR को सफल बनाने के लिए काम कर रहे हैं।