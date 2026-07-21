प्रधानमंत्री मोदी ने संसदीय दल की बैठक में NEET पेपर लीक को गंभीर पाप बताया

प्रधानमंत्री मोदी ने संसदीय दल की बैठक में NEET पेपर लीक को 'गंभीर पाप' बताया

लेखन गजेंद्र 11:06 am Jul 21, 202611:06 am

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) संसदीय दल की 'मंगल मिलन' बैठक में राष्ट्रीय पात्रता सह-प्रवेश परीक्षा (NEET) पर बात की। संसद में जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पेपर लीक का मामला सामने आते ही सरकार ने तुरंत कार्रवाई की है। उन्होंने पेपर लीक को 'गंभीर पाप' बताते हुए कहा कि इसमें शामिल सभी 13 लोग गिरफ्तार हैं और जेल में हैं। मोदी ने भविष्य में कड़े कदम उठाने को कहा है।