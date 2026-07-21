दिलजीत दोसांझ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा किया

दिलजीत दोसांझ ने किया CJP संसद मार्च का समर्थन, बोले- जनता की आवाज सुननी चाहिए

लेखन ज्योति सिंह 11:02 am Jul 21, 202611:02 am

क्या है खबर?

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की ओर से NEET-UG पेपर लीक और शिक्षा सुधारों को लेकर किए गए 'संसद चलो' मार्च को दिलजीत दोसांझ ने अपना समर्थन दिया है। उन्होंने एक पोस्ट जारी करते हुए अधिकारियों से छात्रों की आवाज को सुनने का अनुरोध किया है। इसके अलावा, दिल्ली के जंतर-मंतर पर NEET विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की कड़ी निंदा की। दिलजीत ने आशंका जताई कि उन्हें आवाज उठाने के लिए एक बार फिर 'राष्ट्र-विरोधी' कहा जा सकता है।