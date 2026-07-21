दिलजीत दोसांझ ने किया CJP संसद मार्च का समर्थन, बोले- जनता की आवाज सुननी चाहिए
क्या है खबर?
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की ओर से NEET-UG पेपर लीक और शिक्षा सुधारों को लेकर किए गए 'संसद चलो' मार्च को दिलजीत दोसांझ ने अपना समर्थन दिया है। उन्होंने एक पोस्ट जारी करते हुए अधिकारियों से छात्रों की आवाज को सुनने का अनुरोध किया है। इसके अलावा, दिल्ली के जंतर-मंतर पर NEET विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की कड़ी निंदा की। दिलजीत ने आशंका जताई कि उन्हें आवाज उठाने के लिए एक बार फिर 'राष्ट्र-विरोधी' कहा जा सकता है।
पोस्ट
'जनता की आवाज ईश्वर की आवाज होती है'
गायक ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, 'आज जो हुआ वो बहुत गलत था...छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। मैं अधिकारियों से छात्रों की मांगे सुनने का अनुरोध करता हूं। जनता की आवाज ईश्वर की आवाज है।'
उन्होंने लिखा, 'मुझे कई बार 'राष्ट्र-विरोधी' कहा जा चुका है... अभी भी मुझे राष्ट्र-विरोधी कहा जाता है। किसान आंदोलन के बाद... मुझे बहुत विरोध और कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। खैर, भगवान सब देख रहे हैं। भगवान सबका भला करें।'
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
#DiljitDosanjh backs STUDENTS after Delhi Protest, also says that he will be called ‘Anti National’ again 😳 pic.twitter.com/g68y9d9uyg— CineHub (@Its_CineHub) July 21, 2026
विवाद
जानिए क्या है NEET पेपर लीक मामला
NEET-UG 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने और OMR शीट में छेड़छाड़ के आरोपों के बाद विवाद में है।
मामले ने तूल उस वक्त पकड़ा, जब 28 जून को शिक्षा सुधारक और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई।
इसके बाद, 20 जुलाई को 'संसद चलो' मार्च का ऐलान किया, जिसे शबाना आजमी, जावेद अख्तर और हुमा कुरैशी समेत कई सितारों का समर्थन मिला है।