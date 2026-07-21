वैभव सूर्यवंशी से इस सीरीज में काफी उम्मीदें होंगी (फाइल तस्वीर)

भारत बनाम जिम्बाब्वे: टी-20 सीरीज के लिए दोनों टीमें, शेड्यूल और सभी अहम जानकारी

लेखन आदर्श कुमार 11:18 am Jul 21, 202611:18 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की टी-20 सीरीज 23 जुलाई से शुरू होगी। भारतीय टीम को अपनी पिछली 2 टी-20 सीरीज में आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम जीत की राह पर लौटने के इरादे से उतरेगी। जिम्बाब्वे की कमान सिकंदर रजा संभालते हुए नजर आ सकते हैं। इस टी-20 सीरीज का कार्यक्रम और इससे जुड़ी अहम जानकारियां जान लेते हैं।