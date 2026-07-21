पेटीएम ने फिर शुरू की वॉलेट सेवा की तैयारी, RBI से लाइसेंस के लिए किया आवेदन

अगर RBI से PPI लाइसेंस मिल जाता है, तो पेटीएम अपनी सहयोगी कंपनी के जरिए सीधे डिजिटल वॉलेट सेवा दे सकेगा।

इसके बाद ग्राहकों को UPI भुगतान, ऑनलाइन और ऑफलाइन खरीदारी, बिल भुगतान तथा पैसे भेजने जैसी सुविधाएं मिलेंगी। अभी कंपनी को कुछ सेवाओं के लिए साझेदार बैंकों पर निर्भर रहना पड़ता है।

नया लाइसेंस मिलने से यह निर्भरता काफी हद तक कम हो जाएगी, और ग्राहकों को एक ही मंच पर अधिक सेवाएं आसानी से मिलेंगी।