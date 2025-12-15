सोनिया गांधी के सामने खड़गे की उम्र पर सवाल उठाने वाले ओडिशा नेता कांग्रेस से निष्कासित
क्या है खबर?
ओडिशा के नेता और पूर्व विधायक मोहम्मद मोकिम को कांग्रेस ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। मोकिम ने पिछले दिनों कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी को पत्र लिखकर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र पर चिंता जताई थी। ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अध्यक्ष भक्त चरण दास ने पत्र में मोकिम पर दल विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित करने का पत्र जारी कर उनकी प्राथमिक सदस्यता रद्द कर दी है।
निष्कासन
मुझे अफसोस नहीं- मोकिम
निष्कासन का पत्र जारी होने के बाद मोकिम ने कहा, "कांग्रेस ने मुझसे बात नहीं की, और सुबह समाचार चैनलों से पता चला कि मुझे निष्कासित कर दिया गया है। मुझे इसका कोई अफसोस नहीं क्योंकि मेरी सोच में कांग्रेस बनी हुई है। वे मुझे कांग्रेस की विचारधारा से अलग नहीं कर सकते, जिसका मैं अक्षरशः पालन करता हूं।" ओडिशा मीडिया सेल के प्रमुख अरबिंदा दास ने कहा कि मोकिम का इरादा संगठन में अशांति पैदा करने का था।
पत्र
मोकिम ने सोनिया को पत्र में क्या लिखा था?
बाराबती-कटक विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक मोकिम ने सोनिया को लिखे पत्र में न केवल खड़गे की उम्र का मुद्दा उठाया, बल्कि ओडिशा नेतृत्व को भी चुनौती दी थी। उन्होंने 5 पन्नों के पत्र में भक्त चरण दास और पूर्व अध्यक्ष शरत पट्टनायक के नेतृत्व में पार्टी की संभावनाओं को धूमिल करने का आरोप लगाया। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया और हिमंत बिस्वा सरमा का हवाला देते हुए कहा कि पार्टी अगली पीढ़ी को अपने साथ बनाए रखने में विफल रही है।