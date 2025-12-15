ओडिशा कांग्रेस ने पूर्व विधायक मोहम्मद मोकिम को पार्टी से निष्कासित किया

सोनिया गांधी के सामने खड़गे की उम्र पर सवाल उठाने वाले ओडिशा नेता कांग्रेस से निष्कासित

क्या है खबर?

ओडिशा के नेता और पूर्व विधायक मोहम्मद मोकिम को कांग्रेस ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। मोकिम ने पिछले दिनों कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी को पत्र लिखकर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र पर चिंता जताई थी। ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अध्यक्ष भक्त चरण दास ने पत्र में मोकिम पर दल विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित करने का पत्र जारी कर उनकी प्राथमिक सदस्यता रद्द कर दी है।