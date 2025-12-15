मनरेगा योजना का नाम बदलेगी केंद्र सरकार

मनरेगा की जगह केंद्र सरकार ला रही 'जी राम जी' योजना, ये कितनी अलग है?

कांग्रेस की महत्वपूर्ण योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) यानी मनरेगा अब नहीं रहेगी। केंद्र सरकार उसकी जगह 'जी राम जी' नाम से नई योजना लागू करने जा रही है। इसके लिए संसद में नया विधेयक पेश किया जाना है। नए विधेयक का नाम 'विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका (ग्रामीण) मिशन' है, जिसे संक्षेप में VB G RAM G कहा गया है। जी राम जी योजना मनरेगा से कितनी अलग है? आइए, जानते हैं।