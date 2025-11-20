नीतीश कुमार ने 10वीं बार ली बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ, 26 विधायक भी बने मंत्री

नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। पटना के गांधी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और NDA के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वहीं, भाजपा के विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी ने भी शपथ ली है। दोनों को उपमुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा है।

मंत्री किस पार्टी के कितने विधायक बने मंत्री? विजय कुमार चौधरी, बिजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, मंगल पांडेय, दिलीप जायसवाल, अशोक चौधरी, लेशी सिंह, मदन सहनी, नितिन नवीन, रामकृपाल यादव, संतोष सुमन, सुनील कुमार, जमा खान, संजय सिंह टाइगर, अरुण प्रसाद, सुरेंद्र मेहता, नारायण प्रसाद, रमा निषाद, लखेंद्र रौशन, श्रेयसी सिंह और प्रमोद कुमार मंत्री बने हैं। इनमें जनता दल यूनाइटेड (JDU) के 7, भाजपा के 14, लोक जनशक्ति पार्टी (LJP रामविलास) के 2 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) और हिंदुस्तान अवामी मोर्चा (HAM) के 1-1 विधायक हैं।

HAM बिना चुनाव लड़े मंत्री बने दीपक प्रकाश NDA के सहयोगियों में शामिल अन्य पार्टियों में LJP के संजय कुमार पासवान और संजय सिंह, HAM के संतोष कुमार सुमन और RML के दीपक प्रकाश मंत्री बने हैं। दीपक RLM प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन सीट बंटवारे के तहत RLM को एक विधान परिषद सीट दिए जाने पर सहमति बनी थी। बताया जा रहा है कि इसी कोटे से वह विधायक बन सकते हैं।

स्पीकर भाजपा को मिल सकता है स्पीकर पद विधानसभा अध्यक्ष का पद भाजपा को मिला है। बताया जा रहा है कि 9 बार से लगातार विधायक बनते आ रहे डॉक्टर प्रेम कुमार स्पीकर होंगे। पहले स्पीकर पद को लेकर भाजपा और JDU में खींचतान थी। JDU के 2 वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, लेकिन इस पर सहमति नहीं बन सकी थी। इसके बाद शाह ने बीती रात पटना में बैठक कर इस मुद्दे पर विवाद खत्म किया।

मेहमान उत्तर प्रदेश, गुजरात समेत 11 राज्यों के मुख्यमंत्री हुए शामिल शपथ ग्रहण समारोह में आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इसके अलावा साधु-संतों, पद्म पुरस्कार से सम्मानित हुए लोगों और गणमान्य नागरिकों को भी आमंत्रित किया गया।