बिहार: नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आज, दिलीप जायसवाल समेत ये विधायक बनेंगे मंत्री
बिहार में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल 14 विधायक शपथ लेंगे

लेखन गजेंद्र
Nov 20, 2025
10:17 am
क्या है खबर?

बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 11:30 बजे पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। विधानसभा चुनाव में भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में उभरा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनने वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की सरकार में उसके अधिक विधायक शामिल होंगे। गुरुवार को भाजपा के 14 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी शामिल हैं।

2 महिला मंत्री भी शामिल

इंडिया टुडे के मुताबिक, भाजपा विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी को उपमुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। पूर्व उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को भी मंत्री बनाया जाएगा। हालांकि, उनके दोबारा से उपमुख्यमंत्री बनने को लेकर संशय है। इसके अलावा मंगल पांडे, दिलीप जयसवाल, नितिन नवीन, रामकृपाल यादव, संजय सिंह 'टाइगर', अरुण शंकर प्रसाद, सुरेंद्र मेहता, नारायण प्रसाद, रमा निषाद, लखेंद्र पासवान, श्रेयसी सिंह और प्रमोद कुमार चंद्रवंशी शामिल हैं। विधायकों में 2 महिलाएं श्रेयसी और रमा मंत्री बनेंगी।

10 नए चेहरे शामिल

सामने आई सूची में सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा के अलावा मंगल पांडे और नितिन नवीन की कैबिनेट में वापसी हो रही है। बाकी सभी 10 विधायक नए चेहरे हैं, जो मंत्री बनेंगे। कैबिनेट में भाजपा के 17 मंत्री और स्पीकर शामिल होगा, जबकि जनता दल यूनाइटेड (JDU) को 15 मंत्री पद दिए गए हैं। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) को 2, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) को 1-1 मंत्री पद मिलेगा।

बिहार में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बयान दिया