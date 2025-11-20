बिहार में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल 14 विधायक शपथ लेंगे

बिहार: नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आज, दिलीप जायसवाल समेत ये विधायक बनेंगे मंत्री

बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 11:30 बजे पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। विधानसभा चुनाव में भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में उभरा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनने वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की सरकार में उसके अधिक विधायक शामिल होंगे। गुरुवार को भाजपा के 14 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी शामिल हैं।