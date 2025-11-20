बिहार: नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आज, दिलीप जायसवाल समेत ये विधायक बनेंगे मंत्री
क्या है खबर?
बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 11:30 बजे पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। विधानसभा चुनाव में भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में उभरा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनने वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की सरकार में उसके अधिक विधायक शामिल होंगे। गुरुवार को भाजपा के 14 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी शामिल हैं।
शपथ
2 महिला मंत्री भी शामिल
इंडिया टुडे के मुताबिक, भाजपा विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी को उपमुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। पूर्व उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को भी मंत्री बनाया जाएगा। हालांकि, उनके दोबारा से उपमुख्यमंत्री बनने को लेकर संशय है। इसके अलावा मंगल पांडे, दिलीप जयसवाल, नितिन नवीन, रामकृपाल यादव, संजय सिंह 'टाइगर', अरुण शंकर प्रसाद, सुरेंद्र मेहता, नारायण प्रसाद, रमा निषाद, लखेंद्र पासवान, श्रेयसी सिंह और प्रमोद कुमार चंद्रवंशी शामिल हैं। विधायकों में 2 महिलाएं श्रेयसी और रमा मंत्री बनेंगी।
वापसी
10 नए चेहरे शामिल
सामने आई सूची में सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा के अलावा मंगल पांडे और नितिन नवीन की कैबिनेट में वापसी हो रही है। बाकी सभी 10 विधायक नए चेहरे हैं, जो मंत्री बनेंगे। कैबिनेट में भाजपा के 17 मंत्री और स्पीकर शामिल होगा, जबकि जनता दल यूनाइटेड (JDU) को 15 मंत्री पद दिए गए हैं। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) को 2, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) को 1-1 मंत्री पद मिलेगा।
ट्विटर पोस्ट
बिहार में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बयान दिया
#WATCH पटना: बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, "आज नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं और मंत्रिमंडल पद का भी शपथ ग्रहण होगा। प्रधानमंत्री मोदी भी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे...आज का शपथ ग्रहण विकसित बिहार के सपने को पूरा करने के लिए है और… pic.twitter.com/jDRDpWqQEJ— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 20, 2025