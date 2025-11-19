नीतीश कुमार कल लेंगे बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ, प्रधानमंत्री मोदी होंगे शामिल

नीतीश कुमार कल (20 नवंबर) को सुबह 11:30 बजे बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। आज नीतीश राज्यपाल से मिलकर पद से इस्तीफा सौंप सकते हैं। आज पटना में दिनभर बैठकों का दौर जारी रहने वाला है। भाजपा और जनता दल यूनाइटेड (JDU) दोनों ने अपने-अपने विधायकों की बैठक बुलाई है।

बैठक पटना में आज कई अहम बैठकें गृह मंत्री अमित शाह आज पटना में पहले भाजपा के विधायकों के साथ बैठक करेंगे। वहीं, JDU ने भी अपने विधायक दल की बैठक बुलाई है। इसमें नीतीश को विधायक दल का नेता चुना गया है। इसके बाद शाम 4 NDA ने एक संयुक्त बैठक बुलाई है। इसमें NDA के सभी 202 विधायक शामिल होंगे। इस बैठक में स्पीकर से लेकर मंत्रिमंडल को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी।

स्पीकर स्पीकर और मंत्रिमंडल को लेकर NDA में खींचतान जारी 18 नवंबर को दिल्ली में JDU के वरिष्ठ नेता ललन सिंह और संजय झा ने काफी देर तक अमित शाह के साथ बैठक की। इसमें मंत्रियों, विभागों के बंटवारे और विधानसभा स्पीकर को लेकर चर्चा हुई, लेकिन कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद आज शाह पटना में नीतीश से मुलाकार कर सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। दोनों पार्टियां स्पीकर पद को लेकर अड़ी है। वहीं, मलाईदार विभागों को लेकर भी पेंच फंसा हुआ है।

समारोह समारोह में कई राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित कई उपमुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इसके अलावा पद्मभूषण, पद्मश्री से सम्मानित व्यक्तियों, वैज्ञानिक, साहित्यकार सहित अन्य गणमान्य नागरिकों को भी आमंत्रित किया गया है।

शपथ रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नीतीश नीतीश कल 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उन्होंने पहली बार मार्च, 2000 में मुख्यमंत्री की पद की शपथ ली थी। इसके बाद नवंबर, 2005 में दूसरी बार, नवंबर, 2010 में तीसरी बार, फरवरी, 2005 में चौथी बार, नवंबर, 2015 में पांचवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। जुलाई, 2017 में वे छठी बार, नवंबर, 2020 में सातवीं बार, अगस्त, 2022 में आठवीं बार और जनवरी, 2024 में नौवीं बार मुख्यमंत्री बने थे।