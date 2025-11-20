क्या नीतीश कुमार ने तोड़ दिया सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड? जानिए सच्चाई

बिहार में जनता दल यूनाइटेड (JDU) के प्रमुख नीतीश कुमार गुरुवार को भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने वाले नेताओं की सूची में शामिल हो गए हैं। उन्होंने पटना के गांधी मैदान में 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। नीतीश 2005 से मुख्यमंत्री हैं। हालांकि, बीच में 278 दिन जीतनराम मांझी मुख्यमंत्री बने थे। क्या नीतीश ने भारत के सभी लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्रियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? आइए जानते हैं।

मुख्यमंत्री सिक्किम के पवन कुमार चामलिंग हैं सूची में सबसे ऊपर सिक्किम के पवन कुमार चामलिंग अपने राज्य ही नहीं बल्कि भारत के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर काबिज रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (SDF) की ओर से पवन राज्य के विधानसभा चुनावों में लगातार 5 बार जीते हैं।। उन्होंने सबसे पहले 13 दिसंबर, 1994 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और 27 मई, 2019 तक पद पर रहे थे। इस प्रकार उनका कार्यकाल 24 वर्ष और 165 दिन का हो गया था।

शपथ दूसरे नंबर पर नवीन पटनायक ओडिशा में बीजू जनता दल (BJD) के प्रमुख नवीन पटनायक पवन के बाद सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। उन्होंने पहली बार 2000 में पदभार संभाला था और 5 जून, 2024 तक लगातार मुख्यमंत्री रहे थे। वर्ष 2024 में ओडिशा चुनाव में भाजपा से शिकस्त मिलने के बाद वे पद से उतर गए। भाजपा ने 143 में 78 सीट जीती थी। पटनायक ने 24 साल 73 दिन कार्यकाल संभाला है।

मुख्यमंत्री कम्युनिस्ट पार्टी के ज्योति बसु भी रहे हैं 2 दशक तक मुख्यमंत्री तीसरे स्थान पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेता ज्योति बसु हैं, जो जून 1977 से नवंबर 2000 तक बंगाल के मुख्यमंत्री रहे थे। प्रधानमंत्री का पद ठुकरा चुके बसु कुल 23 वर्ष 137 दिन मुख्यमंत्री थे। चौथे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे गेगोंग अपांग हैं, जो अलग-अलग कार्यकाल में 23 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने पहली बार 1980 में शपथ ली थी 1999 तक पद पर थे। दूसरे कार्याकल में 2003 से 2007 तक मुख्यमंत्री थे।

पद सूची में और कौन-कौन शामिल? अपांग के बाद मिजोरम के लाल थनहावला 22 साल 60 दिन तक मुख्यमंत्री रहे थे। उन्होंने 3 अलग-अलग कार्याकाल में 1984-1986, 1989-1998 और 2008-2018 तक मुख्यमंत्री पद संभाला था। हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह 21 वर्ष 13 दिन (1983-2017 तक कई बार), त्रिपुरा में माणिक सरकार 19 वर्ष 363 दिन (1998-2018 तक), तमिलनाडु में एम करुणानिधि 18 वर्ष 362 दिन (1969-2011 तक) और पंजाब में प्रकाश सिंह बादल हं, जो 18 वर्ष 350 दिन (1970-2017 तक) मुख्यमंत्री थे।