बिहार में वर्ष 2000 में 7 दिन के मुख्यमंत्री रह चुके हैं नीतीश कुमार (फाइल तस्वीर)

बिहार: पहली बार केवल 7 दिन मुख्यमंत्री रहे थे नीतीश कुमार, क्यों देना पड़ा था इस्तीफा?

लेखन गजेंद्र 12:30 pm Nov 20, 202512:30 pm

क्या है खबर?

नीतीश कुमार ने गुरुवार को 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, लेकिन एक समय ऐसा भी था, जब उनको मुख्यमंत्री बनने के 7 दिन बाद ही इस्तीफा देना पड़ गया था। वर्ष 2000 में नीतीश कुमार को समता पार्टी की ओर से 12वीं विधानसभा के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनाया गया था। उन्होंने 3 मार्च, 2000 को पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जबकि 7 दिन बाद 10 मार्च, 2000 को इस्तीफा देना पड़ा।