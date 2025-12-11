जयराम रमेश ने राजनाथ सिंह को रोका, नेहरू और बाबरी मस्जिद पर बयान के सबूत दिखाए
क्या है खबर?
प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ बयान देकर घिरे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को गुरुवार को कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने संसद परिसर में रोक लिया। जयराम ने रक्षा मंत्री को सरदार वल्लभभाई पटेल की बेटी मणिबेन पटेल की डायरी के कुछ पन्ने सौंपे, जिसमें नेहरू और बाबरी मस्जिद का गुजराती भाषा में जिक्र है। कांग्रेस नेता ने राजनाथ से कहा कि वे एक बार पन्नों को जरूर पढ़ें। इस पर राजनाथ ने कहा कि उन्हें गुजराती नहीं आती।
विवाद
राजनाथ सिंह के किस बयान से नाराज हैं कांग्रेसी
गुजरात के वडोदरा में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर राजनाथ सिंह यूनिटी मार्च में शामिल हुए और साधली गांव में एक सभा को संबोधित किया था। इस दौरान राजनाथ ने मणिबेन की किताब का हवाला देकर कहा कि नेहरू सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे, लेकिन पटेल ने उन्हें रोक दिया, नेहरू ने जब गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर खर्च का मुद्दा उठाया, तो पटेल ने उनको साफ कहा कि वह जनता के दान से बना है।
कागज
जयराम रमेश ने क्या सौंपा सबूत?
कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम ने जो कागज राजनाथ सिंह को सौंपे हैं, वे मणिबेन की किताब पर आधारित बाबरी मस्जिद के दावे से जुड़े हैं। जयराम ने राजनाथ के सभी दावों को मणिबेन की किताब से उलट बताया है। जयराम ने सीएआरएस पटेल 'आरेश' द्वारा लिखी गई किताब 'समर्पित पदछायो सरदारनो' के पेज 212-213 साझा कर लिखा था कि राजनाथ सिंह जी और उनके साथी इतिहासकार जो फैला रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा अंतर है और उन्हें माफी मांगनी चाहिए।
ट्विटर पोस्ट
जयराम रमेश ने राजनाथ सिंह को सौंपे कागज
क्या राजनाथ सिंह ने पंडित नेहरू के बारे में झूठ बोला?— Krishna Kant (@kkjourno) December 11, 2025
आज जयराम रमेश ने राजनाथ सिंह जी को सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल की डायरी के कुछ पन्ने दिए और कहा-
“गुजराती में मणिबेन पटेल की डायरी के इन पन्नों को पढ़िएगा। जो आपने नेहरू जी के बारे में कहा था, वह तो इसमें नहीं है”… pic.twitter.com/0vYgELeQ5B