जयराम रमेश ने राजनाथ सिंह को रोका, नेहरू और बाबरी मस्जिद पर बयान के सबूत दिखाए

विवाद

राजनाथ सिंह के किस बयान से नाराज हैं कांग्रेसी

गुजरात के वडोदरा में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर राजनाथ सिंह यूनिटी मार्च में शामिल हुए और साधली गांव में एक सभा को संबोधित किया था। इस दौरान राजनाथ ने मणिबेन की किताब का हवाला देकर कहा कि नेहरू सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे, लेकिन पटेल ने उन्हें रोक दिया, नेहरू ने जब गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर खर्च का मुद्दा उठाया, तो पटेल ने उनको साफ कहा कि वह जनता के दान से बना है।