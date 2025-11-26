मुंबई में 26/11 हमले की बरसी पर अमित शाह बोले- आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस

मुंबई में 26/11 हमले की बरसी पर अमित शाह ने बयान दिया

लेखन गजेंद्र 12:01 pm Nov 26, 202512:01 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 26 नवंबर, 2008 को हुए घातक आतंकवादी हमले की 17वीं बरसी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति की बात की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर 26/11 हमले को अमानवीय और कायराना कृत्य बताया और अपनी जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने हमले में शहीद जवानों को नमन किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की स्पष्ट नीति है।