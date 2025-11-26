मुंबई में 26/11 हमले की बरसी पर अमित शाह बोले- आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस
क्या है खबर?
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 26 नवंबर, 2008 को हुए घातक आतंकवादी हमले की 17वीं बरसी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति की बात की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर 26/11 हमले को अमानवीय और कायराना कृत्य बताया और अपनी जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने हमले में शहीद जवानों को नमन किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की स्पष्ट नीति है।
बयान
अमित शाह ने क्या लिखा?
शाह ने एक्स पर लिखा, 'वर्ष 2008 में आज के दिन आतंकियों ने मुंबई पर कायराना हमला कर वीभत्स और अमानवीय कृत्य किया था। हमले का सामना करते हुए बलिदान वीर जवानों को नमन और अपनी जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आतंकवाद किसी एक देश के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है और मोदी सरकार की आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की स्पष्ट नीति को पूरा विश्व सराह रहा है।'
ट्विटर पोस्ट
अमित शाह का संदेश
वर्ष 2008 में आज ही के दिन आतंकियों ने मुंबई पर कायराना हमला कर वीभत्स और अमानवीय कृत्य किया। मुंबई आतंकी हमलों का डटकर सामना करते हुए अपना बलिदान देने वाले वीर जवानों को नमन करता हूँ और इस कायराना हमले में अपनी जान गँवाने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।— Amit Shah (@AmitShah) November 26, 2025
आतंकवाद…