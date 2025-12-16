कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड मामले को 'गैंग्स ऑफ गांधीनगर' की साजिश बताया

फैसला

कोर्ट का क्या है फैसला?

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को नेशनल हेराल्ड मामले में ED की ओर से दायर की गई मनी लॉन्ड्रिंंग की शिकायत पर सुनवाई से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह मामला एक निजी शिकायत पर आधारित है, न कि किसी मूल अपराध के लिए दर्ज FIR पर, इसलिए यह कानून की दृष्टि से मान्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा मामले में पहले ही FIR दर्ज कर चुकी है।