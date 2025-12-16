LOADING...
कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड मामले को 'गैंग्स ऑफ गांधीनगर' की साजिश बताया
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने नेशनल हेराल्ड मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की

लेखन गजेंद्र
Dec 16, 2025
01:58 pm
क्या है खबर?

कांग्रेस ने मंगलवार को दिल्ली की कोर्ट में नेशनल हेराल्ड का मामला खारिज होने के बाद केंद्र सरकार की आलोचना की और पूरा मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की साजिश का परिणाम बताया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मंगलवार को मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह मामला राहुल गांधी का मनोबल तोड़ने की साजिश का हिस्सा है और कोर्ट ने इस तरह की साजिश को बेनकाब कर दिया है।

साजिश

ED वाले भी ले रहे होंगे राहत की सांस- खेड़ा 

खेड़ा ने कहा, "गांधीनगर के गिरोहों द्वारा एजेंसियों के दुरुपयोग का आज पर्दाफाश हो गया है। यह साजिश भारत की जनता के खिलाफ है। राहुल गांधी विपक्ष की भूमिका बखूबी निभा रहे हैं और इसीलिए यह साजिश चल रही है।" उन्होंने कहा, "आज प्रवर्तन निदेशालय (ED) वाले भी राहत की सांस ले रहे होंगे। दबाव डालने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हैं, जिनको सरकार कहना ठीक नहीं। ऐसा लग रहा है, जैसे गैंग चला रहे हैं।"

फैसला

कोर्ट का क्या है फैसला?

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को नेशनल हेराल्ड मामले में ED की ओर से दायर की गई मनी लॉन्ड्रिंंग की शिकायत पर सुनवाई से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह मामला एक निजी शिकायत पर आधारित है, न कि किसी मूल अपराध के लिए दर्ज FIR पर, इसलिए यह कानून की दृष्टि से मान्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा मामले में पहले ही FIR दर्ज कर चुकी है।

ट्विटर पोस्ट

पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस

