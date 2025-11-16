मायावती ने बिहार चुनाव पर उठाए सवाल, कहा- निष्पक्ष चुनाव होता तो BSP और सीटें जीतती 

मायावती ने बिहार विधानसभा चुनाव पर उठाए सवाल (तस्वीर: एक्स/@Mayawati)

उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी (BSP) की प्रमुख मायावती ने बिहार के विधानसभा चुनाव पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने रविवार को सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा कि चुनाव में BSP के एक उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है, लेकिन अगर चुनाव निष्पक्ष होता तो पार्टी और सीटें जीतती। मायावती ने कहा कि प्रशासन और सभी विरोधी पार्टियों ने एकजुट होकर बार-बार वोटों की गिनती कर BSP उम्मीदवार को हराने का पूरा-पूरा प्रयास किया है।