मायावती ने बिहार चुनाव पर उठाए सवाल, कहा- निष्पक्ष चुनाव होता तो BSP और सीटें जीतती
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी (BSP) की प्रमुख मायावती ने बिहार के विधानसभा चुनाव पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने रविवार को सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा कि चुनाव में BSP के एक उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है, लेकिन अगर चुनाव निष्पक्ष होता तो पार्टी और सीटें जीतती। मायावती ने कहा कि प्रशासन और सभी विरोधी पार्टियों ने एकजुट होकर बार-बार वोटों की गिनती कर BSP उम्मीदवार को हराने का पूरा-पूरा प्रयास किया है।
बयान
क्या बोलीं मायावती?
मायावती ने एक्स पर लिखा, 'बिहार विधानसभा के हाल में संपन्न हुए आम चुनाव में कैमूर की रामगढ़ विधानसभा सीट पर BSP उम्मीदवार सतीश कुमार सिंह यादव को जीत दिलाने के लिये पार्टी के सभी लोगों को बधाई। हालांकि, वोटों की गिनती बार-बार कराने के बहाने से वहां के प्रशासन और सभी विरोधी पार्टियों ने BSP उम्मीदवार को हराने का पूरा-पूरा प्रयास किया गया, किंतु पार्टी के बहादुर कार्यकर्ताओं के डटे रहने से विरोधियों का यह षड्यंत्र सफल नहीं हुआ।'
आरोप
पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं हुआ चुनाव- मायावती
मायावती ने आगे लिखा, 'बिहार के इस क्षेत्र की अन्य सीटों पर भी विरोधियों को कांटे की टक्कर देने के बावजूद BSP उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत सके, जबकि फीडबैक के अनुसार अगर चुनाव पूरी तरह से फ्री एंड फेयर होता तो BSP और भी कई सीटें जरूर जीतती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इससे पार्टी के लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है बल्कि आगे और भी अधिक तैयारी के साथ काम करते रहने की जरूरत है।'
ट्विटर पोस्ट
मायावती का पोस्ट
बिहार विधानसभा के अभी हाल ही में सम्पन्न हुये आमचुनाव में कैमूर ज़िले की रामगढ़ विधानसभा सीट (संख्या 203) पर बी.एस.पी. के उम्मीदवार श्री सतीश कुमार सिंह यादव को जीत दिलाने के लिये पार्टी के सभी लोगों को बधाई तथा उनका पूरे तहेदिल से आभार प्रकट।— Mayawati (@Mayawati) November 16, 2025
हालाँकि वोटों की गिनती बार-बार कराने…