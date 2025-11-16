बिहार कैबिनेट का फॉर्मूला तय, जानिए किस पार्टी से बनेंगे कितने मंत्री

बिहार के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने सरकार गठन की प्रक्रिया तेज कर दी है। भाजपा और जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने कैबिनेट बंटवारे पर पहले दौर की चर्चा पूरी कर ली है और एक फार्मूले पर सैद्धांतिक रूप से सहमति जताई है। इसके तहत प्रत्येक 6 विधायकों पर एक मंत्री का पद आवंटित किया जाने की संभावना है। इस पर NDA के सभी दलों से मंजूरी ली जाएगी।

चुनाव दिल्ली में बैठक पूरी JDU के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा दिल्ली में भाजपा के केंद्रीय नेताओं के साथ विचार-विमर्श कर रहे थे। वह रविवार को पटना लौट रहे हैं। पटना पहुंचने पर झा JDU और NDA दोनों के विधायक दल की बैठकों की तैयारियों को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। JDU विधायक दल की बैठक कल बुलाई जा सकती है, जबकि NDA के अगले नेता के चुनाव की प्रक्रिया 18 नवंबर तक पूरी होने की उम्मीद है।

मंत्री किस पार्टी से कितने मंत्री होंगे? भाजपा और JDU ने जिस फॉर्मूले को तय किया है, उसके हिसाब से भाजपा को 15-16, JDI को 14, लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) को 3, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा को 1 और HAM को 1 मंत्री पद मिल सकता है। NDA नेताओं का कहना है कि एक से दो दिन में सरकार गठन के काम पूरे हो जाएंगे। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक फिर से नीतीश बैठ सकते हैं। उपमुख्यमंत्री पद भाजपा और LJP के चिराग पासवान के पास होगा।

शपथ ग्रहण 19 या 20 को हो सकता है शपथ ग्रहण इस बीच NDA के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू हो गई है, जो 19 या 20 नवंबर को होने की संभावना है। शपथ ग्रहण पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। अभी तारीख का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के व्यस्त कार्यक्रम को देखते हुए यह तारीख सुझाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी जिस तारीख पर उपलब्ध होंगे, उस दिन समारोह होगा।