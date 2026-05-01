भबानीपुर में 4 घंटे डटीं ममता बनर्जी, कहा- EVM छेड़छाड़ हुई तो जान की बाजी लगाएंगे

दौरा

ममता ने कहा- केंद्रीय बल उनको अंदर जाने से रोक रहे थे

ममता ने रात में दौरे के बाद कहा, "यहां EVM के लिए एक सुरक्षित कमरा है। हमने पाया कि कई जगहों पर EVM में हेराफेरी हो रही है। जब मैंने इसे टीवी पर देखा, तो मैंने सोचा कि मुझे यहां आना चाहिए।" उन्होंने बताया कि केंद्रीय बलों ने उन्हें अंदर जाने से रोका, लेकिन बतौर उम्मीदवार अपने अधिकारों का दावा करने के बाद उन्हें जाने दिया। उन्होंने कहा, "उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों को सीलबंद कमरे तक जाने की अनुमति है।"