महाराष्ट्र में विधायक रोहित पवार के खिलाफ मामला दर्ज

ट्रंप का फर्जी आधार कार्ड बनाने का डेमो दिखाने पर NCP विधायक रोहित पवार पर FIR

लेखन गजेंद्र 12:29 pm Oct 30, 202512:29 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फर्जी आधार कार्ड बनाने का लाइव डेमो दिखाने पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के विधायक रोहित पवार पर FIR दर्ज की गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, भाजपा के सोशल मीडिया समन्वयक धनंजय वागस्कर ने रोहित के खिलाफ साइबर पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया कि कैसे उन्होंने फर्जी दस्तावेजों से ट्रंप के लिए फर्जी आधार कार्ड बनाया था।