ट्रंप का फर्जी आधार कार्ड बनाने का डेमो दिखाने पर NCP विधायक रोहित पवार पर FIR
क्या है खबर?
महाराष्ट्र में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फर्जी आधार कार्ड बनाने का लाइव डेमो दिखाने पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के विधायक रोहित पवार पर FIR दर्ज की गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, भाजपा के सोशल मीडिया समन्वयक धनंजय वागस्कर ने रोहित के खिलाफ साइबर पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया कि कैसे उन्होंने फर्जी दस्तावेजों से ट्रंप के लिए फर्जी आधार कार्ड बनाया था।
आरोप
क्या लगाए गए हैं आरोप?
वागस्कर ने शिकायत में कहा है कि रोहित के कृत्य ने सामाजिक सुरक्षा को खतरे में डाला और एक स्वायत्त संस्था के खिलाफ आक्रोश भड़काया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने रोहित और वेबसाइट निर्माता, उपयोगकर्ता, मालिक और अन्य के खिलाफ जालसाजी, पहचान की चोरी और गलत जानकारी प्रसारित करने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता और IT की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मुंबई पुलिस ने कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है।
आरोप
रोहित पवार ने क्या किया था खुलासा?
शरद पवार के पोते रोहित (37) ने 16 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था कि लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति को कम सीट मिलने के बाद फर्जी मतदाताओं को जोड़ने, सही मतदाता हटाने और दोहरा मतदाता पंजीकरण जैसी गड़बड़ियां की गई थीं। उन्होंने उदाहरण दिखाया कि निर्वाचन क्षेत्र में एक मतदाता के आधार कार्ड का उपयोग फोटो और नाम बदलकर दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में किया गया था।