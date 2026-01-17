BMC चुनाव: उद्धव की शिवसेना बोली- लड़ाई खत्म नहीं हुई, शिंदे ने पार्षदों को होटल भेजा
क्या है खबर?
महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में भाजपा को मुंबई से बड़ी खुशखबरी मिली है। भाजपा ने देश की सबसे अमीर नगर निगम बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) पर 28 साल बाद कब्जा कर लिया है। नतीजे आने के बाद मेयर बनाने की गहमागहमी और हार-जीत पर बयानबाजी होने लगी है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने कहा कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। वहीं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे की भी प्रतिक्रिया आई है।
पत्र
राज ठाकरे बोले- हम हिम्मत हारने वालों में से नहीं
राज ठाकरे ने कहा, 'दुख की बात है कि MNS को इस बार उम्मीद के मुताबिक कामयाबी नहीं मिली, लेकिन हम हिम्मत हारने वालों में से नहीं हैं। हमारे चुने हुए पार्षद वहां के शासकों को वहीं दफना देंगे। अगर उन्हें लगेगा कि मराठी लोगों के खिलाफ कुछ हो रहा है, तो वे उन शासकों को जरूर सजा दिलाएंगे। हमारी लड़ाई मराठी लोगों, मराठी भाषा, मराठी पहचान और एक खुशहाल महाराष्ट्र के लिए है। यह लड़ाई हमारे वजूद की है।'
जानकारी
उद्धव शिवसेना बोली- लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई
वहीं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने सोशल मीडिया पर बालासाहेब ठाकरे की तस्वीर साझा कर लिखा, 'यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। यह तब तक जारी रहेगी, जब तक मराठी लोगों को वह सम्मान नहीं मिल जाता जिसके वे हकदार हैं!'
पार्षद
शिंदे ने सभी पार्षदों को होटल में शिफ्ट किया
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपनी शिवसेना के सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को मुंबई के बांद्रा स्थित ताज लैंड्स एंड होटल में पहुंचने का आदेश दिया है। मेयर पद के लिए शिवसेना (शिंदे) के 29 पार्षद अहम हैं, ऐसे में इन्हें हॉर्स ट्रेडिंग से बचाने के लिए 2-3 दिन होटल में ही रखा जाएगा। बता दें कि भाजपा अकेले अपने दम पर BMC में बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई है।
अजित पवार का बयान
पुणे में हार पर अजित बोले- नतीजों का विश्लेषण करेंगे
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने पुणे और पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम चुनावों में अपनी पार्टी की हार पर कहा, "हमारी पार्टी बैठकर चुनाव नतीजों पर चर्चा करेगी। मतदाता महत्वपूर्ण हैं और हर राजनीतिक पार्टी को अपने प्रयास जारी रखने चाहिए। भाजपा ने सफलता हासिल की है और मैं उसके प्रदर्शन के लिए बधाई देता हूं। ये नगर निगम चुनाव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भाजपा ने लड़े थे और दूसरी पार्टियों को हार का सामना करना पड़ा।"
नतीजे
क्या रहे महाराष्ट्र निगम चुनावों के नतीजे?
भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने महाराष्ट्र की 29 में से 25 नगर निकायों में जीत हासिल की है। इनमें से 17 पर भाजपा को अकेले जीत मिली है। BMC में भाजपा-शिवसेना गठबंधन ने 118 वार्डों में जीत हासिल की, जो बहुमत के आंकड़े से 4 ज्यादा है। इसी के साथ BMC में करीब 3 दशक बाद भाजपा का मेयर बनने जा रहा है। NCP के गढ़ पुणे में भी भाजपा को जीत मिली है।